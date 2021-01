Revue de presse REVUE DE PRESSE Mercredi 13 janvier 2021

A la Une du Quotidien, "La Réunion manque d'assurance": de nombreux foyers réunionnais n'ont pas assuré leur logement et/ou leur voiture. Le JIR, quant à lui, consacre sa première page aux salariés de retour de l'hexagone: "Les salariés invités à se faire tester" avec une PCR 2 jours après leur arrivée. Par B.A - Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 à 06:11 | Lu 356 fois

Faits divers



Un agent de la réserve marine a été blessé à la tête par un braconnier qui pêchait au filet, indique la presse écrite. Le pêcheur, mécontent de l'intervention de l'agent de la réserve, qui lui indiquait l'illégalité de son activité, lui a lancé une pierre en pleine tête. La victime a dû être transportée au CHOR.



Un homme d'une cinquantaine d'années a été découvert mort dans sa voiture, au sein du parking de sa résidence du Tampon. Une enquête est ouverte pour définir les circonstances du décès.



Hier, à Petite-Ile, un homme a été roué de coups et de coups de couteau par un dalon, lors d'une altercation, rapporte le JIR. Blessé au visage, il a été transporté au CHU de Saint-Pierre.







Société



Le Quotidien consacre un dossier au manque d'assurances à La Réunion: seuls 68% des Réunionnais ont souscrit une assurance multirisque habitation, contre 97% en hexagone. Néanmoins, La Réunion est le moins mauvais élève des départements d'outremer en la matière.



La tempête tropicale modérée Danilo a apporté beaucoup d'eau, particulièrement dans le sud, rappelle le JIR. Des radiers ont été submergés, et un enfant de 13 ans a été foudroyé alors qu'il circulait à vélo. Heureusement, l'enfant ne présentait que des fourmillements et maux de tête.



A Sainte-Suzanne, un champ d'éoliennes va être démantelé, afin d'en installer de nouvelles, indique le JIR. Or, les éoliennes ont été colonisées par des lézards verts, espèce en voie de disparition. Il faudra donc déménager les lézards avant le démantèlement, par Total Quadran, qui exploite le site.

Santé



4700 vaccins doivent arriver ce mercredi notre île, pour que débute la campagne vaccinale. D'ici fin janvier, a assuré hier le préfet Jacques Billant, 12700 vaccins devraient nous parvenir, afin de vacciner en priorité les résidents d'EHPAD et le personnel soignant à risque de forme grave de Covid-19.



Le taux d'incidence sur notre île a augmenté début janvier: 32/100 000 habitants, contre 16,9/100 000 fin décembre. En quelques jours, rapporte le JIR, 13 765 dépistages ont été réalisés, dont 3968 concernaient des touristes.



Les dirigeants d'entreprises réunionnaises incitent leurs employés de retour de vacances en hexagone à faire un test PCR à J+2, et, dans la mesure du possible, privilégieront le télétravail, indique le JIR en ses colonnes.