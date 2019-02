Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 13 février

Le Quotidien consacre sa Une au documentaire "les 30 courageuses" qui porte à l’écran le scandale des avortements et stérilisations forcées dans les années 60 pratiquées dans la clinique du docteur Moreau. "Plongée dans une histoire oubliée", à la Une du journal qui a rencontré la réalisatrice, Jarmila Buzkova.



Une juge du pôle financier de Paris accompagnée de gendarmes de la section de reherches de Paris ont perquisitionné les deux notaires, l’expert-comptable de Patrick Jiang mais aussi la mairie de St-Philippe et le siège du Superbe. "Le juge rafle tout", à la Une du JIR. Des auditions ont également eu lieu dans cette "affaire sur fond d’escroquerie" liée au complexe hôtelier dont le chantier est à l’arrêt depuis plusieurs mois.



Faits-divers



Philippe Ghanty a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur mineur. Le nom du professeur d’anglais et de l' ancien candidat FN aux législatives est également inscrit au fichier des délinquants sexuels.



Ce gîte de Mafate à l’Ilet aux Orangers devra être détruit. Le tribunal correctionnel a hier condamné une gîteuse de 31 ans pour construction illégale au sein du Parc National. Son avocat a tenté de faire valoir des demandes de permis, refusées, un terrain familial, les formations suivies et la déclaration de l’activité, en vain.



Vos deux journaux reviennent également sur la décision de la cour d’appel. Les 68 migrants sri lankais restent en zone d’attente. "Maintenant se pose la question de leur renvoi dans le pays d’origine", écrit le Quotidien. "Ultime chance aujourd’hui devant le tribunal administratif", souligne le JIR.

Economie



Le Quotidien propose une visite du Sarana Hôtel & Spa à Salazie. Encore en chantier, l'hôtel en lieu et place de l'ancien Domaine des Songes disposera de 31 chambres, d'un bistro panoramique et d'une piscine chauffée.





