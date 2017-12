Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 13 décembre 2017 À la Une du JIR ce mercredi, la descente aux enfers d'une assistante maternelle, qui se dit persécutée par Nassimah Dindar. Le Quotidien titre lui sur la pétition en ligne contre les sacrifices d'animaux dans les cérémonies tamoul.

Faits divers



Trois jeunes majeurs ont été condamnés à de la prison ferme hier, pour deux braquages commis en mars 2017, à main armée. Si leur butin est maigre, 57€ et des viennoiseries, soit la caisse d'une pizzeria et l'étal d'une boulangerie. L'un des prévenus avait déjà été condamné à 4 ans de prison pour évasion avec violence, il y repart pour 4 ans. Les deux autres, inconnus de la police, écopent d'un an ferme chacun.



Un homme de 42 ans s'est sectionné avec un sabre la moitié des doigts hier à la Plaine des Palmistes. Il a dû être héliporté au CHU.



Société



Les anciens de l'ARAST étaient en cour d'appel hier, ils demandent un reclassement au sein du département, ce que celui-ci leur refuse. Une affaire qui dure depuis 10 ans, et dont le délibéré est fixé au 27 mars prochain.



Trois nouveaux prototypes de filets sont en cours d'installation à Boucan Canot, en vue de tests de solidité. Ils seront évalués dans six mois, par le CRA.





Politique



Le budget de la région dépassera le milliard d'euros en 2018, mais des restrictions budgétaires sont prévues, sur les frais de fonctionnement, mais aussi sur les investissements.



Saint-Joseph intègre le parc national, décision votée hier lors du conseil municipal, malgré les réticences de l'opposition quant aux contraintes liées au parc, qui s'est abstenue, et de certains membres de la majorité. BA Lu 230 fois





