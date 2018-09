Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 12 septembre

"Firmin Vitry dans la lumière", affiche ce mercredi le Quotidien, alors qu'une semaine de festivités est consacrée au "gramoune maloyer" à la Cité des Arts.



"Les migrants visaient La Réunion", titre le JIR, à propos des 90 Sris-Lankais arrêtés sur un chalutier. "Le bateau de pêche a été intercepté hier, par la marine sri-lankaise avec 89 hommes et une femme à bord. Des passagers clandestins qui ont aussitôt été re-routés sous bonne escorte, vers Colombo".

Faits-divers

La mesure d'isolement prononcée à l'encontre de Riad Ben Cheik a été jugée illégale par le tribunal administratif. Le cyberjihadiste pourrait donc retrouver des conditions de détention classique, ce qui inquiète les syndicats.

Un jeune d'une vingtaine d'années été mis en examen par le parquet de Saint-Pierre et placé en détention provisoire ce mardi, dans le cadre de l'enquête sur le trafic de MDMA et ecstasy. Il est suspecté d'avoir envoyé des colis de drogue de la métropole vers notre île.

Société

Dans le cadre de leur mouvement de grève, les salariés de Bourbon Bois ont été entendus par le sous-préfet. Ce dernier s'est engagé à alerter le procureur pour qu’une procédure de sauvegarde puisse être ouverte devant le tribunal de commerce. Un jeune d'une vingtaine d'années été mis en examen par le parquet de Saint-Pierre et placé en détention provisoire ce mardi, dans le cadre de l'enquête sur le trafic de MDMA et ecstasy. Il est suspecté d'avoir envoyé des colis de drogue de la métropole vers notre île.

6.553 cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l’année, avec 15 nouveaux cas la semaine dernière. “L’épidémie se maintient toujours et la persistance du virus pendant l’hiver fait craindre une épidémie de grande ampleur au cours de l’été austral”, indique la préfecture, rappelant l'importance de la mobilisation.

Politique

Les députés socialistes ont désigné Ericka Bareigts pour les représenter dans l’élection du président de l’Assemblée nationale qui doit avoir lieu ce mercredi. La femme politique réunionnaise fait face au candidat LREM Richard Ferrand.



Virginie Péron a été sanctionnée suite à sa prise de position concernant la rétractation de Joseph Sinimalé sur le projet de piétonnisation de la plage de l'Hermitage. Le maire de Saint-Paul a retiré à la conseillère municipale les délégations liées à la politique environnementale. Les députés socialistes ont désigné Ericka Bareigts pour les représenter dans l’élection du président de l’Assemblée nationale qui doit avoir lieu ce mercredi. La femme politique réunionnaise fait face au candidat LREM Richard Ferrand.Virginie Péron a été sanctionnée suite à sa prise de position concernant la rétractation de Joseph Sinimalé sur le projet de piétonnisation de la plage de l'Hermitage. Le maire de Saint-Paul a retiré à la conseillère municipale les délégations liées à la politique environnementale. N.P Lu 326 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 11 septembre [REVUE DE PRESSE] Lundi 10 septembre