Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 12 juin 2019 A la Une du Quotidien ce mercredi, le patron de Leclerc Pascal Thiaw-Kine affirme que les prix peuvent être revus à la baisse dans la grande distribution, en baissant les marges. Le JIR consacre sa première page à l'éruption du Piton de la Fournaise, deuxième de cette année.

Faits divers



Le violeur présumé d'une jeune femme à la sortie de la boîte de nuit le Mahé, faits datant du 15 décembre dernier, a été placé hier en détention provisoire par le juge des libertés.



Le policier de la BAC accusé d'avoir éborgné un adolescent de 16 ans au Port en 2014 avec une arme anti-émeutes sera jugé en cour criminelle. La jeune victime poursuit actuellement des études en métropole.



Economie



Le tout nouveau patron des patrons du BTP, Anthony Lebon, affirme que son secteur traverse sa pire crise depuis 20 ans. Les commandes auraient baissé de 30%, excepté la nouvelle route du littoral.



La 14ème conférence des EPL (entreprise publique locale) d'outremer se tient jusqu'à vendredi. La Réunion compte deux fois plus d'EPL que la métropole.







Politique



Le préfet Amaury de Saint-Quentin a fait ses adieux à l'île hier, devant politiques et hauts fonctionnaires locaux. Il est nommé en région parisienne et sera remplacé par Jacques Billant en provenance du cabinet du ministre de l'agriculture.



Génération Ecologie Réunion lance un appel au rassemblement de tous les écologistes réunionnais, de toutes obédiences, pour faire front commun face à l'urgence écologique.





