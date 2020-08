Revue de presse REVUE DE PRESSE - Mercredi 12 juillet

Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 12 Août 2020 à 06:40 | Lu 399 fois

Le premier cluster de l’île est à la une du Quotidien. 9 personnes ont contracté la Covid-19 après un repas de famille, et une centaine de cas contacts sont en cours d’investigation. Au total ce sont 12 nouveaux cas qui ont été confirmé hier par l’ARS ce mardi. L’inquiétude grandit alors que la rentrée scolaire approche et les retours de métropole sont de plus en plus nombreux.





C’est d’ailleurs la rentrée scolaire qui fait la une du Journal de l’Île: alors que le protocole sanitaire de protection contre le coronavirus a été largement assoupli, les enseignants comme les parents d’élèves sont sceptiques.





Faits Divers



L’auteur présumé des coups de couteau qui ont causé la mort de Yohan Payet à Langevin a été mis en examen pour meurtre hier et placé en détention provisoire. Selon son avocat, il aurait prêté son appartement à sa cousine pour son anniversaire, mais les choses ont dégénérés. Ils serait donc venu armé d’un couteau pour se défendre. La fête s’est transformée en violente bagarre qui a fait un mort et plusieurs blessés graves. D’autres interpellations pourraient suivre comme l’indique la presse écrite.



Les deux cambrioleurs pris en flagrant délit ce lundi à Saint-André pensaient en réalité forcer la porte de leur domicile. C’est en tout cas ce qu’ils ont confié aux policiers durant leurs auditions. Âgés de 27 et 43, ils expliquent être convaincus que quelqu’un avait changé leur serrure. Mais il s’avère que l’un des deux hommes a récemment quitté l’hôpital psychiatrique où il était hospitalisé après avoir cessé son traitement. Le deuxième ne semblait pas avoir les idées claires non plus. Ils auraient également indiqué faire partie des services secrets de la légion étrangère. Ils ont tous les deux été admis dans un établissement spécialisé en attendant que le parquet décide s’ils seront jugés.





Économie



Suite à la crise sanitaire, les autorités organisatrices de mobilité vont terminer l’année avec 23 à 25 millions d’euros de pertes, comme l’indique le rapport remis aux services de l’Etat par le Syndicat Mixte des Transports de La Réunion (SMTR). Le confinement et les gestes barrières ont fortement impacté le secteur selon le syndicat, et la fréquentation n’a toujours pas repris à niveau pré-covid. La présidente de la SMTR espère pouvoir s’entretenir avec le ministre des Outre-mer lors de sa visite la semaine prochaine pour obtenir une aide financière de l’Etat, sans quoi elle craint que les entreprises ne soient obligées de diminuer leur offre.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité