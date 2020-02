Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 12 février

Isabelle Chaussalet, nageuse réunionnaise, est à la une du Quotidien. Elle fait partie six nageuses victimes d’agressions sexuelles, et qui accusent leur entraîneur. Les faits se seraient déroulés à la fin des années 80, alors qu’elle avait rejoint la section sport-étude de Font-Romeu dans les Pyrénées.



"Les prix vont s’envoler" titre le Journal de l’Île. L’épidémie de coronavirus impacte l’importation des produits venus de Chine. Certains bateaux transportant des conteneurs refusent de se rendre à l’étranger par peur de ramener le virus. Il reste toujours la possibilité pour les importateurs Réunionnais de se fournir en Australie ou en Afrique du Sud, mais avec une hausse probable des prix.

Faits Divers



Le corps sans vie retrouvé dans le lit du Bras de La Plaine est bien celui de Sissey Akono. Le jeune homme était porté disparu depuis le 20 janvier dernier. C’est lors d’une battue organisée par ses proches que sa dépouille a été découverte. L’autopsie réalisée ce lundi a permis de confirmer son identité mais les causes de sa mort restent inconnues, comme l’indique la presse écrite.



Un Dionysien de 23 ans hier était convoqué devant le tribunal pour avoir piraté les comptes Facebook de plus de 60 jeunes femmes. Ses victimes ont entre 15 et 30, et toutes confient au JIR avoir été victime de chantage de la part du suspect : il obtenait frauduleusement des photos intimes des jeunes filles puis menaçait de les diffuser s’il elles ne lui en envoyaient pas d’autres.

Société



L’éruption se poursuit du côté du volcan même si le front de coulée lui n’avance pas beaucoup depuis hier. Mais la météo elle, joue les capricieuses au Piton de La Fournaise : aucune reconnaissance n’a pu être réalisée ce mardi par l’OVPF. Malgré tout, certains courageux ont fait la route pour tenter d’apercevoir la lave entre les nuages depuis la RN2 indique la presse écrite.



La fédération régionale d'addictologie interpelle les candidats aux élections municipales, et notamment sur leurs méthodes de campagne: trop souvent encore des distributions d'alcool sont organisées lors de « pots républicains » pour attirer les militants et les électeurs selon le docteur David Mété, interrogé par le Quotidien.







