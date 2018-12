Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 12 décembre 2018

Vos deux journaux consacrent leur Une à l’allocution du président de la République lundi soir. Le Quotidien a fait réagir des gilets jaunes et des organisations syndicales. "La Réunion pas convaincue".



"Crise des 'gilets jaunes': Les dessous des mesures Macron", titre le JIR qui s’est intéressé aux mesures annoncées "pour en connaitre les réelles retombées sur les salariés".

Faits-divers



Au moins deux autres personnes ont été interpellées hier dans le cadre de l’affaire de trafic de cannabis et héroïne, indique le JIR. Dimanche un jeune homme a été interpellé à sa sortie d’avion ses deux bagages remplis de bidons de lessive contenant 200 savonnettes de shit.



Florinne Dorimont, accusée de délaissement mortel sur personne vulnérable s’est vue hier refuser sa demande de remise en liberté, rapporte le Quotidien. Après avoir été acquittée en 2017, elle a été condamnée en juin dernier. Soamina Taillamé avait été retrouvée, en 2014 chez la mise en cause, famélique, ne pesant plus que 40kg. La victime est décédée quelques semaines plus tard.



Economie



La mouche orientale des fruits menace la production de mangues. Face à ce ravageur, des mesures agro-écologiques probablement insuffisantes pour enrayer sa rapide progression.





