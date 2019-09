Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 11 septembre

Le JIR fait sa Une sur l'approvisionnement en roches massives. "Pour en finir avec la NRL, c'est sans souci", titre le JIR. "Jean-Luc Poudroux, député de la VIIe circonscription, apporte une solution à l'achèvement de la digue de la NRL. La carrière potentielle se situe dans le lit de la rivière des Galets, loin de toute habitation…"



"SOS profs battus", affiche de son côté le Quotidien, qui aborde en première page les violences à l'école. "Face à la violence des élèves, le ministre de l'éducation nationale a édité un guide sur les bons réflexes à adopter en cas d'agression".

Faits-divers

Un accident grave s'est produit hier matin vers Manapany. Une moto et une voiture sont entrés en collision. Le conducteur du deux-roues, dont le casque s'est détaché, souffre d'un traumatisme crânien, mais aussi de blessures au fémur et au tibia.



À Terre Sainte (Saint-Pierre), un homme a été blessé au couteau. Un conflit entre deux familles serait à l'origine de cette agression. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Des auditions sont en cours dans le cadre de l'enquête.

Economie

"10 millions d'euros de transbordement par an", affiche le JIR ; "Il y a des marges de manœuvres" , titre le Quotidien, a lors que l'atelier carburant de l'OPMR a présenté ses travaux. Des pistes pour faire baisser les prix sont évoquées.

Selon le Quotidien, au-delà de la rupture du contrat d'affrètement avec Air Austral, la faillite d'Aigle Azur pourrait avoir des conséquences à l'échelle locale, en ce qu'elle pourrait précipiter la recomposition du paysage national aérien, et renforcer notamment la position de French Bee.

Politique

La ministre des Outre-mer revient à La Réunion. Annick Girardin sera sur notre île les 19 et 20 septembre. L'occasion, pour celle qui avait promis des retours réguliers depuis les gilets jaunes, de préparer la visite du président de la République prévue en octobre prochain.



Thierry Robert a confirmé ce mardi qu'il serait bien candidat aux prochaines municipales de Saint-Leu. Sanctionné d'illégibilité, il a entamé des démarches visant à faire reconnaître l'illégalité de cette mesure. N.P Lu 408 fois





