Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 11 mars

La mise en examen d’une ancienne substitute du procureur de St-Denis fait la Une de vos deux journaux. Elle est poursuivi pour "faux et usage de faux en écriture publique". Une cérémonie factice aurait été organisée en mars 2019 pour empêcher son ex de se marier. "Le vrai-faux mariage de la magistrate" pour le JIR, "Elle l’épouse à son insu" pour le Quotidien.



Les manifestations annulées malgré l’absence de coronavirus sur notre ile après l’annonce de l’interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes s'affiche également en première page du Quotidien.

Faits divers



Le St-Leusien qui aurait porté des coups mortels sur son beau-père de 70 ans a été, hier, mis en examen pour meurtre. Les faits se sont produits dimanche dans le quartier Chemin Surprise. Didier M, 43 ans, a été placé en détention provisoire.



Le tribunal administratif a annulé la décision de la mairie de Ste-Marie gratifiant de la médaille d’honneur et d’une prime des agents communaux. La collectivité va saisir la cour d’appel, s’est hier défendu le maire Richard Nirlo.



"Le capitaine du Maéva4 s’est suicidé", indique le JIR. En juin 2017, le bateau a fait naufrage à l’entrée du port de St-Gilles. Trois personnes sont décédées. Un procès devrait avoir lieu, la société Maévasion mise en examen pour homicides et blessures involontaires.

Politique



Elles font partie du folklore électoral. "Les candidats remettent le son…", constate le JIR. Les voitures-sono utilisées par les candidats durant les campagnes font polémique. Deux candidats dans ces municipales ont décidé de s’en passer.



Le Quotidien a suivi les candidats en campagne à Ste-Marie sur le terrain. Porte à porte, voiture-sono, meeting… "une organisation sans faille afin de toucher le maximum d'administrés".







