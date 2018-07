Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 11 juillet 2018

La victoire de l’équipe de France sur la Belgique (1-0) en demi-finale de la Coupe du monde de football, à la Une de vos deux journaux. "Et maintenant …la finale", se réjouit le Quotidien qui donne rendez-vous aux supporters dimanche "pour la deuxième étoile".



"La tête dans les étoiles", à la Une du JIR. "Umtiti a suffi" a délivré les Bleus plus convaincants en deuxième mi-temps.

Faits divers



Cyrille Hamilcaro formulait hier devant la chambre de l’instruction la main levée de son contrôle judiciaire, indique le Quotidien. L’ancien maire de St-Louis est mis en examen depuis 2016 pour poursuite irrégulière de ses fonctions et complicité de prise illégale d’intérêt. La décision de la justice devrait être rendue la semaine prochaine.



La gérante des instituts de beauté Derma-Nüde et Célestic poursuivie pour exercice illégal de la médecine et blessures involontaires, "rase les murs", note le JIR. Ses clientes ont trouvé les portes de ses centres fermées alors que des prestations ont été réglées. Le procès est prévu pour le 30 août prochain.



Le policier victime d’une agression lundi dans les locaux de la direction générale de la Sécurité Intérieur de Mayotte, a menti. Le fonctionnaire d’une cinquantaine d’années a avoué avoir tout inventé pour dissimuler le vol de son arme de service samedi. Il a été condamné pour dénonciation d’un délit imaginaire.

Société



L’alerte de niveau 4 a été déclenchée hier par l’ARS et la préfecture. Le nombre de cas de dengue baisse en cette période d’hiver austral mais reste anormalement élevé pour ce début de saison. "Pour l’éradiquer avant l’été, les autorités passent à la vitesse supérieure", indique le Quotidien.



"Les soins en psychiatrie sont menacés", écrit le JIR. Le groupe Les Flamboyants dénonce la baisse de la prise en charge de la sismothérapie par l’ARS. La technique est utilisée pour soigner dépression, troubles de l’humeur, troubles dissociatifs… N.P Lu 364 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 10 juillet 2018 [REVUE DE PRESSE] Lundi 9 juillet 2018