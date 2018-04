Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 11 avril 2018

À la une du JIR ce mercredi, retour sur le déferrement des deux militants du KURR, auteurs présumés des dégradations sur deux restaurants de plage dimanche à l'Hermitage. Avant leur procès qui se tiendra le 15 mai prochain, ils ont été placés sous contrôle judiciaire et interdits de plage ("Interdits de plage avant le procès").



Le Quotidien revient de son côté sur l'annonce de la retraite de Daniel Narcisse. Le handballeur réunionnais, mettra fin à son immense carrière à la suite de sa saison avec le PSG. "Le gratin du handball lui rend déjà hommage", écrit le journal.

FAITS-DIVERS



Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à une peine de trois ans de prison dont une avec sursis. Il avait frappé sa mère à la nuque à plusieurs reprises avec un balai. Lors de l'audience, le prévenu a refusé de quitter sa cellule. De plus, la victime, sa mère, qui a refusé de se porter partie civile, a défendu son fils, malgré les violences de ce dernier à son encontre. Elle demande juste à son fils, marqué par le décès de son père, de la "respecter" comme relaté par la presse écrite. Un début de repentance qui passera par l'incarcération de son fils pour les deux prochaines années.



20 ans et déjà plus de 20 condamnations pour ce serial-cambrioleur. A.B, était jugé hier au tribunal correctionnel de Saint-Denis pour une affaire de cambriolage à la Saline survenu il y a quelques jours et des violences commises à l'encontre d'un chauffeur de bus à Saint-Leu le 11 mars dernier. Lors de l'audience, le prévenu ne semblait pas être concerné par les accusations qui lui étaient reprochés. Le jeune homme, débute sa carrière en 2010 et s'est enfoncé de plus en plus dans la délinquance. Après délibération du tribunal, le prévenu a été envoyé à Domenjod pour 2 ans dont six mois révoqués d'un précédent mandat.

