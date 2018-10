Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 10 octobre 2018

L’intersyndicale a manifesté, hier, contre la politique du gouvernement. Entre 2 000 et 3 000 personnes ont défilé dans les rues de St-Denis et St-Pierre. Une "mobilisation en demi-teinte" mais "la mobilisation est en marche", à la Une du Quotidien.



"François Hollande face à nos lecteurs". Le JIR a invité l’ex-président de la République à rencontrer huit de ses lecteurs hier matin. Des questions "affûtées" pour un président de la Fondation La France s’engage "humain" et "libre".

Faits-Divers



Les 8 migrants arrivés samedi à bord d’un bateau de pêche ont été renvoyés hier au Sri-Lanka. Alors qu’une audience devant le juge des libertés et de la détention était prévue ce mercredi, la préfecture a obtenu des laissez-passer consulaires, indique le Quotidien. "Du côté de la Cimade qui vient en aide aux étrangers, on se demande si les droits de ces migrants ont bien été respectés par les autorités", écrit le JIR.



L’homme, qui a vandalisé le site de la Vierge Noire à la Rivière des Pluies en avril 2017, a hier été condamné à 6 mois de prison ferme. "Je suis pas bien dans ma boite crânienne", a-t-il déclaré à la barre du tribunal correctionnel.



Le chauffard qui a percuté une gramoune dimanche matin à La Rivière a été mis en examen et placé en détention provisoire pour blessures involontaires aggravées. " Je ne boirai plus", a promis Cédric D, 29 ans, devant le juge des libertés et de la détention.

Société



A quand la 5G à La Réunion? Hier, SFR a annoncé lancer les premiers tests. La technologie théoriquement plus rapide que la fibre ne sera pas mise en place avant 2021, indiquent vos deux journaux.

