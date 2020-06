Revue de presse REVUE DE PRESSE - Mercredi 10 juin

Publié le Mercredi 10 Juin 2020

"Descente musclée chez les body builders", "Coup de filet chez les musclés" : à la une de vos deux journaux ce matin, le démantèlement d’un trafic de produits dopants destinés aux adeptes du culturisme. Six personnes ont été interpellées dans le sud de l’île hier matin, dont un coach et deux femmes. Tous sont soupçonnés d’être à la tête d’un trafic de stéroïdes anabolisants, hormones et autres produits, interdits à la vente et destinés à prendre de la masse musculaire.



Pas moins de 45 gendarmes étaient mobilisés au Tampon et à Saint-Pierre pour perquisitionner quatre domiciles et une salle de sport. De grandes quantités d’espèces ainsi que plusieurs voitures, probablement obtenues grâce au fruit du trafic, ont également été placées sous scellés.





Faits Divers



Un garçon de sept ans a perdu la vie ce lundi à Sainte-Suzanne, écrasé sous un établi. Le marmaille était à la recherche d’une clé pour aider son père à réparer une tronçonneuse tombée en panne, lorsqu’il s’est vraisemblablement appuyé sur l’établi qui aurait basculé. Malgré l’intervention des secours, l’enfant n’a pu être réanimé. Les gendarmes ont conclu à une mort accidentelle, comme l’indique le JIR.





250 personnes étaient rassemblées hier soir sur le parvis des Droits de l’Homme à Champ-Fleuri, en hommage à George Floyd, cet Afro-américain tué par des policiers aux Etats-Unis. Ses obsèques se sont déroulées ce mardi dans le ville de Houston au Texas. Les personnes présentes à Saint-Denis ont observé une minute de silence un genou posé à terre, pour dénoncer la violence raciste dont il a été victime, comme le relate la presse écrite.





Agriculture



La canne à sucre a été épargné par la crise du Covid-19 et sa filière se remet doucement en marche, comme l’indique le JIR. Le début de la campagne approche à grands pas : des essais techniques concluant ont déjà eu lieu à l’usine de Bois Rouge, qui devrait commencer à réceptionner la canne dès le 29 juin prochain. Dans le nord-est de l’île, les planteurs attendent une meilleure campagne que celles des années précédentes. Mais dans le sud, les projections sont un peu plus pessimistes en raison des sécheresses récurrentes notamment.



