Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 10 juillet 2019 A la Une du JIR ce mercredi, "ça va cogner" pour les conducteurs en infraction avec téléphone à la main qui se verront retirer leur permis sur le champ. Le Quotidien consacre quant à lui sa Une à la consigne sur les bouteilles plastique, prévue dans le projet de loi "anti-gaspillage".

Faits divers



Le meurtrier de Suzanne Alin, Julien Alezan, sera jugé en cour d'assises en octobre. Il avait torturé à mort sa victime de 81 ans puis avait découpé et brûlé son corps en forêt de Bellouve, en janvier 2017.



Une fillette de 14 ans présentait tous les signes d'une grossesse avancée, l'enquête révélant que son frère l'avait violée. Le frère est l’objet d’un renvoi devant la cour d’assises pour les 18 et 19 novembre 2019.





Société



La grève d'une partie du personnel de l'ARAR, débutée le 19 juin, se poursuit. Les grévistes réclament "plus de respect, une valorisation de leur salaire ainsi qu’une prise en compte de l’avancement interne".



Un wagon de l'ancien Ti Train de La Réunion a été transporté de nuit jusqu'à l'ancienne gare de Saint-Pierre, il devrait être rénové dans les mois prochains afin d'accueillir le public.

Economie



La CGPER tenait une réunion d'information hier à Saint-Pierre, à destination des planteurs, dont l'avenir est incertain, l'aide de 28 millions d'euros de l'Etat se faisant attendre, malgré les promesses du président de la République. Les planteurs exigent des garanties de l'Etat quant au versement de cette aide.



La Chambre de métiers a confié au cabinet ELAN OI une étude sur les prix pratiqués entre acheteurs et entreprises de construction dans le logement social. Les petites entreprises du BTP estiment en effet que les prix ne sont pas à hauteur des coûts de revient.





