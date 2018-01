Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 10 janvier 2018 La route du littoral et ses tracas monopolisent la Une de vos journaux. "250 tonnes de roches sur nos têtes" pour le Journal de l'Ile. "250 tonnes qui menacent la route", trouve quant à lui le Quotidien pour évoquer le défi qui attend, aussi, les cordistes de l'entreprise Rocs. Ces derniers doivent, dans les jours qui viennent, pouvoir enlever la menace que représente ce bloc rocheux pour les milliers d'automobilistes qui l'empruntent chaque jour.

FAITS DIVERS



La presse écrite nous apprend que la personne blessée dans la nuit de lundi à mardi à Sainte-Marie à cause de l'explosion d'une bouteille de gaz se retrouve dans un état critique. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme qui occupait cet appartement au rez-de-chaussée de cet immeuble de trois étages aurait mal remonté le câble de la bouteille de gaz. Une bouteille qu'il avait changée lundi. C'est en allumant une cigarette en pleine nuit que le drame s'est déroulé.



Dans la nuit de lundi à mardi, des bureaux des services techniques et des bâtiments de la ville de Saint-Paul ont été incendiés, nous apprend le Quotidien. La gendarmerie poursuit son enquête.

JUSTICE



Le Journal de l'Ile évoquait ce lundi la double tentative d'assassinat de Pascal Ramy sur les personnes de Marie-Rose Pausé, son ex-compagne, et Claude Barret, le nouveau compagnon de cette dernière. C'était il y a un an. Alors que sa détention provisoire s'achevait ce mercredi, l'homme incarcéré a été présenté devant le juge des libertés et de la détention pour se voir signifier logiquement son maintien en détention en attendant son procès devant la cour d'assises, qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année.



SOCIETE



Un troisième système dépressionnaire pourrait se former dans l'océan Indien, et concerner les Mascareignes, à la différence d'Irving. Les modèles de prévisions de Météo France estiment cependant la possibilité de formation d'un système dépressionnaire comme faible (inférieur à 30%) au cours du week end prochain. L'activité cyclonique est décidément foisonnante en ce début d'année dans le secteur.

Le Journal de l'Ile revient à son tour, après le Quotidien hier, sur les nouveautés qui vous attendent en 2018. Tous les champs de la société sont évoqués : celui de la santé par exemple avec les 11 vaccins obligatoires, celui du travail également avec le fameux bulletin de paye simplifié ou encore dans le social avec les revalorisations de diverses prestations.



CULTURE



Le Quotidien profite de la trêve des vacances pour vous présenter, cinéphiles que vous êtes, la liste des films les plus attendus de 2018. Une liste non-exhaustive, prévient le journal, mais un bon tour d'horizon quand même.





