Revue de presse REVUE DE PRESSE Mercredi 10 février 2021

A la Une de vos journaux, les mauvais chiffres du Covid-19 et leurs conséquences: "Centres commerciaux, on ferme!", pour le JIR, "A l'heure du couvre-feu" pour le Quotidien. Par B.A - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 06:03 | Lu 850 fois

Faits divers



Hier le tribunal correctionnel de Saint-Denis a condamné un SDF trentenaire polytoxicomane à 4 ans de prison ferme et 5 ans de suivi socio-judiciaire, pour plusieurs délits, dont une agression commis sous l'influence de l'alcool, au Port, rapporte la presse écrite. L'homme sera inscrit au fichier des délinquants sexuels.



A Saint-Pierre, un mineur a été interpellé pour cambriolage. C'est sa mère, inquiète de le voir faire des allers-retours les bras chargés de matériel électronique, qui a prévenu la police, narre le JIR. L'ado a eu le temps de déposer son butin chez un receleur, et la victime n'avait pas encore porté plainte que le jeune cambrioleur était au poste.

Société



Le préfet devait annoncer la fermeture des grands centres commerciaux de l'île, car les chiffres du Covid-19 à La Réunion sont préoccupants. Seuls les commerces non-essentiels seraient fermés, en début de période de soldes. Les commerces alimentaires demeureraient ouverts quant à eux.



Quatre villes ont dépassé le seuil fixé pour la mise en place d'un couvre-feu, avec un taux d'incidence supérieur à 50/100 000. Le Port, La Possession, Saint-Leu et Saint-Louis pourraient subir un couvre-feu dès demain jeudi.



Des parents anti-masques vont manifester ce mercredi à 10h devant la préfecture. Ils contestent la légalité de l'arrêté préfectoral imposant le port du masque dès 6 ans.

Politique



Les candidats malheureux aux élections municipales ayant déposé un recours au tribunal administratif ont tous vu l'avis du rapporteur public aller contre leurs recours. Les maires élus de Saint-Leu, du Tampon, de l'Etang-Salé, de Bras-Panon, devraient rester dans leurs fauteuils.



Toujours au tribunal administratif, l'élection de Frédéric Miranville à la présidence de l'université fait l'objet d'un recours de la candidate malheureuse Brigitte Grondin-Perez. Le rapporteur public requiert là aussi le rejet de la requête.



La région, face aux difficultés des étudiants suite à la fin de la continuité territoriale dans le sens métropole-Réunion, a annoncé hier que tous les étudiants bénéficieront d'une aide au retour de 300 à 400€.