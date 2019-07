Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mecredi 3 juillet

Les voitures électriques sont à la une du Quotidien de La Réunion ce mercredi. Leur nombre devrait exploser sur l’île dans les dix ans à venir. Si elles ne sont qu’un millier pour l’instant sur les routes réunionnaises, les professionnels prévoient 28.000 voitures électriques achetées d’ici 2028.



"Timothée, victime des caprices du médecin" , c’est la une du Journal de l’île. Le média raconte l’historie de cet adolescent handicapé, qui après une opération du dos en métropole, devait faire le voyage vers La Réunion « en position allongé ». La sécurité sociale des indépendants a refusé de prendre en charge le surclassement de Timothée malgré la demande écrite du chirurgien.

Faits divers



Pascal Q. et Christophe J. reste mis en examen dans l’affaire de la disparition de Mathieu Caizergues, comme l’indique la presse écrite. La chambre d’instruction a rendu sa décision hier, et un procès devrait désormais avoir lieu. C’est un véritable soulagement pour les proches du disparu, et notamment sa mère qui espère obtenir enfin des réponses.



Le maire de l’Etang-Salé bénéficie d’un non-lieu, confirmé hier en appel, dans l’affaire de Talon Bishop, comme l’écrivent les deux journaux. Suite au décès de la jeune femme le 14 février 2015 après une attaque de requin, sa mère avait porté plante contre le maire pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui.

Société



Le Plan de retour à l’équilibre du CHU semble porter ses fruits avec des résultats encourageants présentés hier par le conseil de surveillance. De leur côté, les syndicats dénoncent la baisse de la qualité des soins et la souffrance au travail comme l’indique Le Quotidien. Le personnel des urgences était encore en grève il y a quelques jours, et l’absentéisme a augmenté au sein de l’hôpital.



Les énergies renouvelables retrouvent leur niveau de 2015 à La Réunion, soit 36,5% du mix énergétique indique le JIR. Les comportements pourraient bien être en train de se responsabiliser alors que l'on enregistre également pour la première fois une baisse la consommation électrique du territoire. C'est ce qu'indique l'observatoire énergie Réunion : c'est notamment l'énergie hydraulique qui est en augmentation, elle représente désormais 10% du mix.





