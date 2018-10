Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 9 octobre 2018

Le Quotidien s’intéresse au foncier à La Réunion. Selon une étude menée par le cabinet du généalogiste, Erick Terquem, certains notaires abuseraient de la prescription trentenaire. La procédure qui a été lancée 84 fois en plus d’un an, dépouille des propriétaires de leur terrain. "Le pillage des terres réunionnaises", à la Une du journal.



Le JIR a suivi François Hollande sur le terrain. L’ancien Président de la République est arrivé dans l’île hier. "Hollande à l’écoute ", titre le journal. L’ex-chef d’état a crée le "buzz" dans l’après-midi en séance de dédicaces à la Fnac de Duparc, "avec une grande disponibilité et une totale maîtrise de l’exercice".

Faits-divers



L’homme qui a percuté une gramoune dimanche matin à la Rivière St-Louis devrait être mis en examen pour blessures involontaires, conduite en état d’ivresse et délit de fuite, ce mardi, indique le Quotidien. Le chauffard avait pris la fuite avant d’être interpellé quelques heures plus tard à son domicile. "Les jours de la victime ne sont plus en danger, mais elle doit toutefois se faire opérer".



Hier, la seule rescapée de l’accident de Fleurimont a été placée en garde à vue. Sarah, 24 ans, "frappée d’amnésie sous la violence du choc" est ressortie des locaux de la gendarmerie de St-Paul, au bout d’un heure "en raison de son état de santé", indique le JIR.



Les 8 sri-lankais arrivés samedi n’ont toujours pas formulé de demande d’asile, selon les informations du Quotidien. Les enquêteurs de la Police aux frontières procèdent depuis hier à des vérifications.

Société Quatrième semaine d'éruption du Piton de la Fournaise. Si l'activité montre des signes d'essoufflement, les coulées avancent note le JIR. Le front de coulées se trouve à 500m des Grandes Pentes.





