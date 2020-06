Revue de presse REVUE DE PRESSE - Mardi 9 juin

Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 9 Juin 2020

"Meeting sous surveillance" titre le Journal de l’Île, qui évoque la reprise des réunions politiques à l’approche du deuxième tour des municipales, alors même que les règles encore en vigueur sur les regroupements de personnes restent floues. Un e-meeting s’est notamment tenu à Saint-Louis la semaine dernière. S’il était possible d’y assister en direct sur internet, une centaine de militants étaient tout de même présents, en dépit des gestes barrières.





Faits Divers



L’auteur du coup de couteau mortel qui a provoqué la mort de Ti Gui au Bas-de-la Rivière à Saint-Denis, a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire ce lundi. Jordan D. est également poursuivi pour tentative de meurtre sur deux de ses camarades. C’est en sortant d’une soirée bien arrosée aux alentour de 7h30 dimanche dernier, que le trentenaire croise un groupe de jeunes du quartier au niveau de la place de la Fontaine-Tortue. Le ton monte et Jordan, armé de deux couteaux, se met à « porter des coups au hasard » a-t-il expliqué au juge d’instruction. Ti Gui, 25 ans, est décédé d’une plaie au thorax, et deux de ses camarades seront blessés dont l’un grièvement. Déjà connu de la justice pour des faits similaires, Jordan D. etait également sous le coup d’un sursis mis à l’épreuve au moment des faits comme l’indique le Journal de l’Île.





Quatre individus ont été interpellés hier suite à une rixe qui s’est terminée par un coup de couteau à Saint-Benoît. Au début du mois de mars dernier, deux hommes se donnent rendez-vous pour régler leurs comptes alors qu’ils se disputent l’amour d’une même jeune femme. Tous deux viennent accompagnés de trois de leurs amis. La bagarre générale éclate à l’entrée de la résidence du nouvel amant, qui parvient à s’éclipser pendant que ses dalons sont attaqués à coups de couteau. L’arme finira plantée dans le poumon de l’un d’eux, comme le relate le JIR.





Economie



Air Austral s’apprête à négocier deux dispositifs avec les syndicats de salariés: une rupture conventionnelle collective et un accord de performance collective, pour tenter de faire face aux grosses difficultés financières rencontrées par la compagnie arienne en raison de la crise du covid-19. Si les discussions ont commencé avec les partenaires sociaux, il reste à voir combien de salariés pourraient être volontaires pour partir et si un accord pourra être trouvé indique le JIR.





La quatorzaine est désormais réduite de moitié pour les passagers arrivant à La Réunion ayant réalisé un dépistage négatif au coronavirus 3 jours avant leur départ. Cette mesure d’assouplissement rentre en vigueur ce mardi et devrait faciliter les échanges entre notre île et la métropole. Mais même réduite à 7 jours, la septaine fait craindre le pire aux acteurs du tourisme, déjà fortement impactés depuis le début de la crise sanitaire. Les motifs impérieux permettant de voyager à l’heure actuelle seront également levés à partir du 22 juin prochain, comme l’indiquent nos confrères du JIR.



