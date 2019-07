Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 9 juillet 2019 A la Une du Quotidien ce mardi, La Réunion résiste à la pénurie de médicaments. Le JIR consacre sa première page au grenelle contre les violences conjugales.

Faits divers



Un grave accident s'est produit tôt dans la matinée d'hier sur la RN2 à St-Benoît, un jeune homme grièvement blessé a été évacué par l'hélicoptère du SAMU, qui s'est posé sur la chaussée pour ce faire.



Un homme recherché depuis 6 mois était jugé hier pour violences, dégradations, et détention d'armes sans autorisation. A plusieurs reprises il a eu des comportements violents et a menacé d'une arme plusieurs personnes. L'homme, qui fume de la chimique tous les jours selon ses aveux, a été condamné à 12 mois de prison dont 4 avec sursis, et interdiction de porter une arme pendant 5 ans, assortis d'une obligation de soins.



Société



Deux motions signées par les élus de la Casud et du CHU affirment que la qualité des soins a baissé au CHU. Ainsi, les motions affirment que les suppressions de postes et de lits ont impacté négativement la qualité des soins.



Les ruptures de médicaments se multiplient en France, la ministre de la santé a annoncé des mesures pour les contrer. La Réunion semble pour l'heure épargnée, avec 3 à 4 mois de réserves en stock, du fait de l'éloignement géographique.

Economie



Air Austral tient son assemblée générale jeudi prochain, et annoncera un résultat négatif pour la première fois depuis la restructuration et la recapitalisation de la région en 2012. L'arrivée de nouvelles compagnies et les déboires matériels mettent à mal les finances de la compagnie aérienne.



L'Autorité de la concurrence a envoyé aux syndicats agricoles un questionnaire sur la mélasse, sous-produit de la canne qui, distillé, donne le rhum de tradition et dorénavant le combustible de la turbine à combustion d'Albioma à St-Pierre. Une enquête qui interroge les professionnels de la canne.



B.A Lu 457 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 8 juillet 2019 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 7 juillet