Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 9 janvier 2018 Le Quotidien met à sa Une cette image d'un voilier en partance pour Maurice mais qui s'est retrouvé piégé par la force du vent et des vagues. A cause d'une avarie, le "Thandeka" a fini sa course notre les tétrapodes, à l'entrée de la darse ouest.



Drôle de situation pour ce dionysien d'une soixante d'années. Jean-Yves Nabo se retrouve à dormir dans le cimetière de l'Est à cause d'un litige pour des ...factures d'eau. Le récit de sa descente aux enfers est à lire dans votre Journal de l'Ile.

FAITS DIVERS



Malgré les appels à la prudence délivrés ces derniers jours, certains continuent de braver la force de la nature. C'et ce qui est arrivé hier à Saint-Louis où un quinquagénaire s'est retrouvé encerclé par les eaux de la rivière Saint-Etienne. Ce sont des passants qui donneront l'alerte, évoque le JIR.



"De mémoire de Palmiplainois, on a rarement vu ça". A Météo France, on parle de pluies "exceptionnelles". Le Journal de l'Ile s'arrête un instant sur les chiffres vertigineux de la pluviométrie de ce lundi 8 janvier, et notamment celle qui a concerné la Plaine des Palmistes.



SOCIETE

Que se passe-t-il au sein des crèches kayamb ? La structure d'accueil pour enfants qui dispose de trois antennes à l'Entre Deux est dans la tourmente. Les salariés pas payés depuis des mois tirent la sonnette d'alarme. Pendant le même temps, la gendarmerie enquête.



Le Quotidien consacre un dossier à la question du téléphone dans les prisons. Si la mesure est actée, elle divise toujours. Les arguments des syndicats, des familles de prévenu, ainsi que de la présidente de l'association des visiteurs de prison, sont livrés dans ce double-pages.



Une bouée de secours pour le célèbre marin polonais arrivé à La Réunion après avoir dérivé dans l'océan Indien. Eugeniusz Reket a obtenu de l'ambassade de Pologne un passeport provisoire qu'il pourra enfin faire valoir auprès des autorités françaises.



Le Quotidien relaie l'étude menée par un site spécialisé dans la sécurité aérienne. Un classement des compagnies les plus sûres du monde y est donné. 409 compagnies ont été passées au crible.



C'est un rendez-vous incontournable de la presse à chaque début d'année. Le Quotidien vous présente les nouveautés de l'année 2018 dans les domaines de la santé, du social, de l'économie mais aussi des changements intervenus au sein de la fonction publique.

