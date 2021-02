Revue de presse REVUE DE PRESSE Mardi 9 février 2021

A la Une du Quotidien, "Parents en colère" contre le port du masque à l'école. Le JIR consacre sa première page à l'absence de distribution de courrier à Grand Bassin: "La Poste abandonne Grand Bassin".

Faits divers



Un homme a été condamné à trois ans de prison dont un avec sursis pour avoir asséné un coup de couteau à un second, aux abords du gymnase Patrick Cazal, indique le JIR. Un dalon avait effectué un point de compression sur le thorax, qui présentait une plaie de 1,5cm de profondeur, et la victime avait été transportée au CHU, où elle serait encore hospitalisée.



Dimanche, un homme a perdu la vie dans le lagon de l'Hermitage, victime d'un malaise cardiaque, rapporte le JIR. Des baigneurs lui ont prodigué les premiers soins de réanimation, mais l'homme est décédé au CHOR, où il avait été transporté par les secours.

Société



Depuis hier lundi, les écoliers doivent porter un masque, dès le CP. La mesure est contestée par une minorité active de parents en colère, qui estiment qu'elle est dangereuse pour leurs enfants.



Le collectif Elianna a été créé suite au mouvement #metooinceste, une page facebook est dédié au recueil de témoignages de victimes d'inceste, afin que le tabou, très présent à La Réunion, tombe enfin.



La moitié des tués sur la route en 2020 étaient des motards, qui circulaient majoritairement sur de grosses cylindrées. La direction départementale de la sûreté publique va multiplier les actions de prévention à l'attention de ce public fragile, indique la presse écrite.

Politique



Les femmes et hommes politiques du centre sont en attente de se positionner quant aux prochaines régionales, indique le Quotidien. Le procès de Didier Robert quant à l'affaire dite des musées de La Réunion, qui se tiendra en avril, déterminera les alliances politiques pour ces élections.



Les derniers recours quant aux élections municipales seront jugés aujourd'hui au tribunal administratif. Les communes de l'Etang-Salé, Saint-Leu, Bras Panon, et du Tampon seront examinées ce mardi.



L'opposition du Port a réagi hier à la mise en examen du maire Olivier Hoarau. Firose Gador se dit "attentive" à la suite judiciaire, quand Bernard Mahé réclame la démission de l'édile, son ancien adjoint et son directeur de cabinet.