[REVUE DE PRESSE] Mardi 8 octobre 2019

Alors que le Sénat se penche sur le projet de loi de bioéthique permettant la procréation médicalement assistée (PMA) sous certaines conditions, le Quotidien s’intéresse à la légalisation de la GPA. La gestation pour autrui, toujours interdite en France, a connu des avancées à l’étranger. "La parentalité à l’épreuve", affiche en Une le journal.



Les retraités sont dans la rue ce mardi martin. Soutenus par une intersyndicale, ils dénoncent une baisse continue de leur pension et de leur pouvoir d’achat. Le JIR revient sur les réformes successives et donne la parole à "Nos retraités toujours plus pauvres".

Hier s’est tenue la première journée du procès de Julien Alezan, accusé du meurtre de Suzanne Alin, sa voisine de 81 ans. Il "a rechigné à livrer aux jurés le récit de l'agonie et de la mise à mort", note le JIR. Le Quotidien livre un "florilège de questions réponses à l’accusés", pour témoigner du procès. "Sur le moment je n’ai pas vu la violence", a notamment répondu l’accusé.



Libérable d'ici le 26 novembre 2021, Naïl Varatchia a été transféré cette nuit via un vol régulier à la prison de Domenjod. Le jeune Dionysien surnommé "L'Egyptien" a été condamné en juin 2018 à Paris à 8 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et apologie du terrorisme . "Il souhaitait depuis longtemps rentrer à La Réunion et être ainsi proche de sa famille", écrit le JIR.



Un Bénédictin de 36 ans a, hier, été condamné à 2 dans de prison ferme poursuivi pour violences conjugales. "Il est parti, sous escorte policière, à Domenjod pour deux ans", indique le Quotidien.

L'intersyndicale des transporteurs a hier été reçue par le président du département, "sans forcément obtenir les réponses à toutes leurs inquiétudes", note le JIR. Elle sera finalement reçue par le président de Région lundi prochain après l'ultimatum lancé pour fournir en andains la NRL rapporte le Quotidien.







