Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 8 mai

A la Une du JIR ce mardi matin, "Les urgences "oublient" la tumeur d'un patient". A cause d'une erreur médicale à l'hôpital Gabriel-Martin, un patient croyait que ses radiographies étaient normales alors qu'en réalité, il a un cancer des poumons.



De son côté, le Quotidien fait sa Une sur la relaxe définitive pour Dindar, Vlody et Valy. La Cour de cassation a rejeté hier le pourvoir formé par le procureur général de Saint-Denis dans l'affaire des discriminations à l'embauche au foyer de Terre Rouge.

Faits-divers

Plusieurs incidents se sont produits ce week-end à la prison de Domenjod, entre bagarre entre détenus et surveillant blessé lors d'une agression. Cinq prisonniers ont été placés au quartier disciplinaire.





Un homme a été condamné à 15 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour conduite sous l'effet de l'alcool, sans permis, ni assurance. L'individu a été interpellé après avoir causé un accident. Le parquet avait requis de la prison ferme, eu égard à la récidive, pour éviter que le prévenu cause un accident mortel.

Société

Ce mardi, La Réunion comme l'Hexagone commémorent la victoire du 8 mai 1945. Alors que 3.000 combattants réunionnais sont partis faire la guerre au nom de la France, des dépôts de gerbe auront lieu aux quatre coins de l'île, rappelle le Quotidien.



Santé

"La Réunion cultive les gites larvaires", titre le Quotidien à propos de l'épidémie de dengue. "L'ARS (...) s'inquiète d'une certaine indifférence de la population", rapporte le journal.

Social



La direction des finances publiques a annoncé sa décision de supprimer l'indexation sur les primes des fonctionnaires hospitaliers. Le syndicat Sud Santé a déposé un préavis de grève illimitée. L'indexation des fonctionnaires territoriaux est également ciblée. Alors que le Piton de la Fournaise poursuit son éruption, des incendies ont été repérés ce lundi en pied de rempart et dans le rempart. Plusieurs camions-citernes et une équipe de pompiers ont été envoyé sur place hier après-midi pour une mission de surveillance.





