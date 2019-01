Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 8 janvier 2019

"Pourquoi fait-il si chaud ?", questionne le Quotidien à sa Une. Une vague de chaleur touche l’île depuis quelques jours, jusqu’à 5°C au dessus de la normale. Les écarts les plus marqués sont enregistrés dans les Hauts, explique notamment Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France. Le prélèvement à la source est entré en vigueur depuis le 1er janvier mais fait encore l’objet d’idées reçues. "Attention aux intox", prévient le JIR qui propose une mise au point.

Faits-divers



L’homme impliqué dans le cambriolage d’une pizzéria de la Saline-les-Hauts est toujours activement recherché, indique le JIR. Pour fuir, il avait foncé sur les gendarmes qui ont tiré six fois.



Une enquête a été lancée pour une suspicion de maltraitance à la crèche Zarlor de La Possession, relate le Quotidien. Un enfant d’un an et demi aurait été forcé à finir son assiette jusqu’à vomir. La directrice de l’établissement et une éducatrice ont dénoncé les faits mais ont été sanctionnées.



Une jeune femme, interceptée avec 2 kg de résine de cannabis à la sortie de Gillot le 1er janvier n’ira pas en prison, notent vos deux journaux. Hier à la barre du tribunal correctionnel de St-Denis, elle a martelé ne pas savoir ce que contenait la valise remise par un inconnu quelques avant son départ.

Société



"Une potentielle reprise des blocages routiers", s’interroge le JIR. A l’heure de "la structuration", deux "genres de gilets jaunes" s’opposent sur la stratégie à adopter.



Plus de 225 000 tonnes de roches exploitées sur 550ha. Le projet d’enlèvement d’andains sur l’antenne 4 St-Paul a reçu un avis favorable au terme de l’enquête publique. N.P Lu 448 fois





