Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 7 janvier 2020

À la une de la presse ce mardi, retour sur le tirage au sort des 16e de finale de la coupe de France, dont le tirage a eu lieu hier soir à Rouen. Un tirage clément pour la JS St-Pierroise, qui affrontera un club de N2, Epinal. "L'espoir est permis" titre même Le Quotidien, qui voit les Cigognes poursuivre leur aventure au tour suivant. En attendant ce match, qui aura lieu le 18 janvier prochain, une partie des joueurs rentrent aujourd'hui dans l'île.

FAITS-DIVERS



Une fois n'est pas coutume, les lendemains de weekends sont généralement chargés en audiences. Hier après-midi, le tribunal avait à statuer sur le cas d'un jeune homme de 25 ans, multirécidiviste en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le tribunal judiciaire de Champ-Fleuri, qui abrite les audiences de comparutions immédiates les lundis, mercredis et vendredis après-midi, doit composer cette semaine avec le mouvement de grève national des avocats contre la future reforme des retraites. S'il était bien présent à l'audience, l'avocat d’Alex T. a notifié à la présidente sa décision de ne pas intervenir. Au final, le prévenu, compte tenu de son casier, a été placé en détention provisoire et l'audience reportée au 24 janvier à 13h45.



POLITIQUE



Le suspense aura duré jusqu'au mois de janvier 2020. À deux mois du premier tour des municipales, la gauche dionysienne a choisi d'investir Ericka Bareigts comme tête de liste. L'annonce de sa candidature devrait être officialisée ce mardi. Cette temporisation a aussi permis à la gauche de voir quel(s) adversaires elle allait devoir affronter. Entre temps, justement, Didier Robert s'est positionné comme probable candidat sur le chef-lieu en tant que rassembleur des différentes sensibilités de droite.

SPORT



Il y aura deux Réunionnais en en équipe de France pour l'Euro 2020 de Handball. Nicolas Claire et Melvyn Richardson ont été sélectionnés en équipe de France par le sélectionneur Didier Dinart. Déjà sélectionnés en équipe de France lors du mondial 2019, les deux Réunionnais connaissent déjà le groupe et n'auront pas de problèmes d'acclimatation



ÉCONOMIE



Le moins que l'on puisse dire est que Jacques de Chateauvieux en prend pour son grade dans la dernière livraison du Canard enchainé. Le journal satirique revient sur les déboires financières du groupe Bourbon, en grande difficulté financière et repris par cinq banques françaises. Connu pour être membre de l'Opus Dei, Jacques de Chateauvieux "n'est pas prêt de faire son mea culpa" écrit le Canard, qui ajoute que le Réunionnais serait plus obnubilé par sa carrière que par le sort des 8.000 salariés de son groupe, Nicolas Payet Lu 396 fois







