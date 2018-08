Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 7 août 2018 A la Une du JIR ce mardi matin, les maisons classées en zone rouge, difficiles à vendre désormais. Le Quoitidien consacre sa première page à la colère des familles de malades Alzheimer, face au déremboursement de 4 médicaments.

Faits divers



Deux personnes qui faisaient du canyoning au Trou de Fer se sont retrouvées bloquées par un éboulis. Elles ont été secourues par le PGHM, et le site est déclaré inaccessible jusqu'à nouvel ordre.



Une collision frontale sur la route du Cap Lahoussaye a fait quatre blessés dont un grave hier. La victime a été désincarcérée et dirigée vers l'hôpital de Saint-Paul.



Economie



L'usine de Bois-Rouge rencontre des problèmes de fonctionnement, privée de vapeur en provenance de la centrale thermique. Les planteurs craignent qu'une partie de leur récolte ne soit pas broyée.



Les smartphones reconditionnés se vendent jusqu'à 60% moins cher que les neufs. Une enseigne dédiée aux téléphones reconditionnés a ouvert à saint-Pierre, auparavant, l'offre était essentiellement en ligne.



Société



La Région Réunion a mis fin à la crise du Passeport Mobilité Professionnelle, en garantissant le versement du complément aux aides métropolitaines, à hauteur de 700€.



Depuis le 1er août, 4 médicaments anti-Alzheimer ne sont plus remboursés. Les familles des 10 000 malades réunionnais ont saisi le Conseil d'Etat.





