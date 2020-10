Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 6 octobre 2020

À la une du Quotidien ce mardi, retour sur les récentes agressions survenues devant certains établissements scolaires de l'île, que ce soit à Saint-André, aux Avirons ou encore au Tampon. Des agressions qui ont pour particularité d'avoir été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. "Comme si l'école n'était plus un sanctuaire", titre le journal.



De son côté, Le Journal de l'ile revient sur la famine qui frappe le Sud de Madagascar et notamment la région de l'Androy, frappée par la sécheresse. Selon une étude publiée en avril dernier sur l'insécurité alimentaire et rapportée par le média, près de 500 000 personnes vivant dans le Sud de la Grande île auraient besoin d'une assistance urgente.

Une mule, un chauffeur et la tête présumée d'un réseau de trafic de drogue ont tous été présentés devant le Parquet de Saint-Denis ce matin. Ils aurait tenté de faire entrer de la cocaïne à La Réunion en la cachant dans une meule de fromage. Le troisième homme interpellé est soupçonné d'être la tête du réseau de trafic de drogue. C'est le seul des trois à avoir été placé en détention provisoire.



Les gendarmes de Saint-Paul lancent un appel aux clients de la société "SHOP-RACING by RC-COMPÉTITION-LUXE-IMPORT" dans le cadre d'une affaire de suspicion d'escroquerie. Toute personne ayant eu le projet ou ayant finalisé l’achat d’un véhicule avec cette société est priée de prendre attache avec la gendarmerie de Saint-Paul au 02.62.45.45.45.

"Sodegis: les arrangements du DG et de son avocat parisien en correctionnelle": le JIR revient sur l'affaire impliquant l'ancien directeur général de la Sodegis, Philippe Aservadompoulé, son avocat parisien Me Didier Quinchon, sa collaboratrice ainsi que son gendre. Il est reproché à l'ancien DG du bailleur social des soupçons d'abus de biens sociaux de favoritisme, "avec des marchés publics attribués à des proches", indique le média. Par ailleurs, près d'un million d'euros de factures a été payé à l'avocat parisien entre janvier 2014 et mars 2017.





En octobre 2019, Air Austral annonçait l'achat de trois A220-300 pour augmenter ses dessertes dans l'océan Indien. Initialement attendus pour décembre 2020, les trois Airbus ne seront finalement déployés qu'à partir de février 2021, rapporte Air Journal. Une information qui n'a pas encore été officiellement confirmée. Le premier des appareils - prévus en remplacement des Boeing 737 et ATR 72 âgés d'une dizaine d'années - devrait initialement être déployé vers l’île Maurice sur une à trois rotations hebdomadaires, puis vers Antananarivo à Madagascar à compter du 6 mars avec un vol par semaine.