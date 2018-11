Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 6 novembre 2018

Le tribunal administratif a, hier, rendu sa décision sur l’affaire des paillotes, "deux terrasses touchées, quatre restos coulés", écrit le Quotidien, "Bye bye les restos". Ils devront démanteler les installations dans un délai d’un mois mais "la bataille juridique est loin d’être terminée".



Le Journal de l’Ile rend hommage à Albert Ramassamy. L’ancien sénateur est décédé dimanche soir quelques jours avant son 95e anniversaire. "Le descendant d’engagé devenu sénateur s’est toujours battu pour le maintien du statut de La Réunion". "Le dernier combattant", à la Une du journal.





Faits-divers



Dans la nuit de vendredi à samedi, quatre policiers ont été blessés lors d’une bagarre sur le front de mer de St-Pierre. Hier, les trois agresseurs, deux hommes et une femme, ont été jugés en comparution immédiate. Ils écopent de peines de prison ferme allant de 6 à 8 mois, indiquent vos deux journaux.



Christian Amelot est jugé depuis hier pour le meurtre de Jessie Sophie, sa compagne. L’homme de 73 ans a fait preuve d’un "humour inapproprié", note le Quotidien face aux pleurs des proches de la victime.



Ibrahim Patel ne s’est pas montré hier "contrairement à ce qu’il avait annoncé haut et fort", relève le JIR. Le président de la CCIR est mis en examen pour fraude électorale, corruption active et recel.



Politique



La Région Réunion examinait hier, les orientations budgétaires 2019. "Règlements de comptes à la Pyramide", écrit le Quotidien. "Robert trace sa route", pour le JIR.



Deux élues de la majorité de St-Leu ont été sanctionnées par le maire Bruno Domen. Il est reproché à Françoise Gara, déléguée aux affaires commerciales et Marie-Annick Hamilcaro déléguée aux personnes handicapées, le soutien de leur mari derrière Jean-Luc Poudroux, indique le JIR.

