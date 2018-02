Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 6 février 2018

Vos deux journaux consacrent leur Une au procès qui fait suite à la saisie record d’héroïne en novembre 2016 au port de Ste-Rose. Mike Brasse, le skipper mauricien, a été condamné à 8 ans de prison. "Trafic d’héroïne : L’odyssée de la schnouffe" pour le JIR pour qui l'identité des "véritables commanditaires" reste un mystère.



Corine Clain, son amante, et son fils ont également été condamnés à de la prison ferme. "La Réunion sur la route de l’héroïne", pour le Quotidien.

Faits-divers



Les forces de l’ordre sont intervenues en nombre hier dans le sud et l’ouest dans le cadre d’une vaste opération contre "le fameux ‘gang des 3 Brasseurs ‘", écrit le JIR. Au total 7 personnes ont été interpellées hier, indique le Quotidien.



Dimanche matin, quartier Vauban, il a enfoncé un tesson de bouteille dans la gorge de son dalon. L’homme de 39 ans sera présenté ce mardi devant la justice.



Un jeune St-Leusien a, hier, été condamné à 18 mois de prison ferme. Samedi, ivre, l’homme a blessé grièvement à la tête avec un couteau une de ses amies.



Société

"Koman nou pe aksép sa". Le député Jean-Hugues Ratenon s’est rendu, hier matin, devant l’Insee. Sur le site de l’Institut, une offre d’emploi donnant droit à une indemnité de logement aux candidats de l’Hexagone. "Une prime coloniale qui n’a plus lieu d’exister", s’est insurgé le député Insoumis.

