Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 6 août "Relançons le créole !" propose le Quotidien ce mardi. Le rectorat de La Réunion a décidé de relancer l’enseignement du créole dans les années à venir pour favoriser la réussite scolaire. Mais pour les défenseurs de la langue régionale, les mesures ne sont pas suffisantes et évoquent un enseignement en stagnation. L’enseignement du créole entoure de nombreux enjeux, et le rectorat souhaite prendre son temps pour mieux structurer le cadre pédagogique.

Faits Divers



Le Maéva 4 a quitté hier le port de Saint-Gilles direction le port Ouest pour une expertise de l’assurance. Un vrai soulagement pour les usagers de la station balnéaire, qui ne supportaient plus de voir l’épave. Il y a deux ans le Maéva 4 avait brutalement chaviré après une sortie en mer. Trois personnes sont décédées dans ce terrible drame qui a marqué les esprits. Mais les causes du naufrage restent aujourd’hui inconnues comme le rappelle le Quotidien.





Prison ferme pour celui qui menaçait les gendarmes et leurs familles. C’est durant une intervention vendredi dernier que les militaires se retrouvent face au trentenaire, muni d’une barre de fer et troublant l’ordre public. L’homme finira par diriger des coups, des insultes et des menaces en direction des gendarmes. Il a été condamné à 15 mois de prison dont 5 avec sursis.

Société



8 trésoreries de La Réunion pourraient fermer leurs portes l’année prochaine. Si l’on se fie à la carte qui a fuité sur internet, les communes concernées seraient Sainte-Suzanne, Saint-Benoît, Saint-Joseph, Le Tampon, Saint-Leu, Saint-Paul et deux bureaux de Saint-Denis. Ces dernièrs seraient remplacés par des points de contact de proximité. Les syndicats évoquent un désengagement de l’Etat.



Les lentilles de Cilaos se retrouvent sous la menace d’un champignon. La récolte risque d’être médiocre cette année. En cause, les pluies du mois de juillet qui on favorisé le développement de la maladie. Certains agriculteurs craignent de voir 50% de leur production touchée. Un remède naturel existe : une autre espèce de champignon permet de lutter naturellement contre le premier, mais le coût de celui-ci reste élevé.

Pour des raisons techniques, le Journal de l'Île était inaccessible au moment de réaliser la revue de presse. Charlotte Molina Lu 538 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 5 août [REVUE DE PRESSE] Dimanche 4 août 2019