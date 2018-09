Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 4 septembre 2018

Alors que validée par conseil municipal, la piétonnisation du site de l’Hermitage a été abandonnée. Selon les informations du Quotidien, Joseph Sinimalé a cédé après avoir rencontré Karl Bellon du collectif du DPM. "Une nouvelle reculade" du maire de St-Paul à La Une du Quotidien.



Le JIR consacre sa Une à un projet d’arrêté ministériel interdisant l’approche des baleines à moins de 100 m. "Et encore une interdiction", titre le journal. Un projet qui risquerait de mettre à mal l’activité des clubs de plongée.

Faits- divers



"Riad Ben Cheikh ne fera pas appel", indique le Quotidien. L’homme a été condamné pour "apologie publique d’un acte terroriste" et" outrage à agent" en août dernier. Placé en isolement depuis sa garde à vue, Riad Ben cheikh a dénoncé à plusieurs reprises ses conditions de détention. La décision du tribunal administratif est attendue sous peu.



Les jeunes agresseurs d’un homme de 76 ans dans la nuit de samedi à dimanche à St-Denis ont, hier, été jugés. Ismaël C. 18 ans a été condamné à 4 ans de prison dont 2 avec sursis. Norman S, 20 ans à 18 mois dans un an avec sursis, indique le JIR.



Un homme d’une soixantaine d’années est activement recherché par les gendarmes de St-Benoit. L’homme est suspecté de "faits d’exhibition sexuelle " dans le centre-ville de Bras Panon.



Société



Le collectif "Non à la route des Géraniums" a, hier, manifesté devant l'hôtel de Région. "On est quelques pingouins mais on veut des écrits qui restent", rapporte le JIR. L'abandon du projet figurera à l'ordre du jour de la prochaine commission permanente, a assuré la Région. "Et le Collectif de 'donner rendez-vous ' " pour le 18 septembre, note le Quotidien. N.P





