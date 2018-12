Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 4 décembre 2018

À la une de la presse écrite locale ce mardi, retour sur cette nuit d'affrontements au Port, après la levée du barrage hier après-midi. Un policier et un pompier ont été blessés dans ces affrontements avec des casseurs. Les forces de l'ordre sont parvenues à reprendre le contrôle de la situation qu'aux alentours de 21h.

FAITS-DIVERS



C'est une information de nos confrères du Journal de l'île. Dix personnes ont été interpellées et placées en garde à vue suite aux pillage du Leader Price de Saint-Benoit et du Promocash de Sainte-Marie. Pour le premier casse, dont le préjudice s'élève à 28 000 euros, ce sont six personnes âgées entre 17 et 40 ans qui ont été identifiées par la gendarmerie. Pour le pillage du Promocash, ce sont quatre jeunes âgés entre 20 et 25 ans qui ont été arrêtées. Les dix pilleurs comparaîtront prochainement dans le cadre de la comparution immédiate.



L'automobiliste ayant agressé dimanche un gilet jaune avec une bombe insecticide sera jugé en février prochain devant le tribunal correctionnel de St-Denis (JIR). Il ne sera pas seul puisque un gilet jaune présent sur ce barrage sera également jugé. Tous les deux devront répondre de faits de violences.

SOCIÉTÉ



Le président du conseil départemental, Cyrille Melchior, a envoyé une lettre aux 15 élus du SDIS pour leur inciter à démissionner. L'homme fort du Palais de la Source souhaite laisser sa place de président du CASDIS "pour y installer un élu qui se consacrerait à cette tâche à plein temps", écrit Le Journal de l'île. Selon le média, c'est l'élu Les Républicains de Saint-Denis, Serge Hoareau, qui tiendrait la corde pour reprendre la présidence du conseil d'administration du SDIS.



ÉCONOMIE



C'est un grand ouf de soulagement pour les planteurs de canne à sucre. L'interprofession a en effet validé hier une enveloppe de trois millions d'euros pour prendre en compte les 60 000 tonnes de cannes coupées depuis deux semaines (Le Quotidien). Ces cannes seront payées "pour chaque planteur et par mode de coupe" écrit le média, "sur la base d'une richesse calculée sur la moyenne des cinq précédentes livraisons".





