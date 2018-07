Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 31 juillet 2018

« On ne saura jamais ». Le Journal de l’Ile titre sur l’énigme du vol MH370. Plus de quatre ans après sa disparition, le mystère persiste. Les proches des victimes mettaient beaucoup d’espoir dans le rapport d'enquête définitif qui devait être rendu public ce 30 juillet. Mais le puzzle reste encore immense à reconstituer. « Le plus important débris a été retrouvé à La Réunion en juillet 2015 », rappelle le journal. Rien de nouveau n'émerge de ce nouveau rapport.



Le Quotidien met en lumière l’actualité dans la zone océan Indien. Les regards sont braqués sur le devenir institutionnel de l’archipel des Comores. Le référendum pour une révision constitutionnelle a débuté hier et les premières tendances offriraient un net avantage au « oui » à la réforme pour renforcer les pouvoirs du président Azali Assoumani. « Des incidents ont émaillé le référendum hier. Le pays semble être de nouveau plongé dans une crise politique profonde », écrit le Quotidien.



FAITS DIVERS



Partiellement rétabli de ses blessures, Patrick Lao-Kan a été auditionné hier au sein de sa chambre carcérale aménagée au sein du CHU de Bellepierre. Le dionysien avait porté des coups de couteau mortels à sa compagne Alexandrine Silloz le 16 juillet au Chaudron. L’homme avait ensuite tenté de mettre fin à ses jours en retournant l’arme contre lui. Les enquêteurs de la Sûreté départementale ont entendu hier pour la première fois sa version des faits.



Une violente bagarre a éclaté hier midi à la Plaine de Cafres. Un jeune homme de 26 ans, passablement alcoolisé, a adressé un coup de poing à son vis-à-vis dont l’état de santé est préoccupant selon le JIR. L’auteur du coup de poing a été interpellé par les gendarmes sur les lieux de la bagarre.



La disparition de Jean-Philippe Admette est-elle sur le point d’être résolue ? Depuis juillet 2017, le Saint-Paulois demeure introuvable. L’homme de 48 ans traversait une période délicate, faite de séjours à l’établissement public de santé mentale de Saint-Paul. Le 12 juillet 2017, il décide de se rendre à pied à l’EPSMR pour y suivre son traitement mais il n’arrivera jamais à destination. Alors que la gendarmerie était sur le point d’enclencher la procédure d’avis de décès auprès des proches, ces derniers ont entrepris d’ultimes recherches dimanche dernier. C’est dans une ravine de Bras canot qu’ils y ont découvert des ossements selon le Journal de l’Ile.

POLITIQUE



Huguette Bello a reçu hier une partie des étudiants qui ne pourront disposer de la bourse régionale. Des étudiants inscrits dans un parcours en carrière sociale. L’aide précieuse de 700 euros a été supprimée à la fin du mois de juin selon les informations qu’ont pu obtenir les étudiants ou les parents de ces derniers. Tous comptaient sur cette aide financière pour envisager un départ en mobilité, rapporte le Quotidien.



SANTE



Lancés par la fédération française des diabétiques il y a un an, rappelle le Quotidien, les premiers états généraux du diabète et des diabétiques vont s’achever. La dernière de la quinzaine de réunions régionales organisées va se tenir le 6 septembre à Saint-Denis. Le journal fait le point dans un dossier spécial santé.



Santé toujours, mais côté passion cette fois. Le Quotidien met en lumière l’une des passions du docteur François Cartault. Le spécialiste, bien connu des Réunionnais pour son travail en matière de recherches dans le domaine des maladies génétiques, vient de prendre sa retraite et nous fait partager son autre passion : celle des images. Le journal le suit dans ses multiples voyages.

