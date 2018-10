Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 30 octobre 2018

À la Une du Journal de l'île, retour sur le sauvetage de la baleine juvénile Billy hier sous le viaduc de la Grande Chaloupe. Un sauvetage momentané car le cétacé s'est de nouveau échoué quelques heures plus tard sur les tétrapodes près de la Pointe du Gouffre. Une nouvelle opération de sauvetage est prévue ce matin.

FAITS-DIVERS



Accusé par deux de ses anciennes collaboratrices de travail dissimulé et même de viol par l'une d'elles, l'humoriste Lino a vu la plainte pour viol être classée sans suite. Comme rapporté par le Journal de l'île, la plainte a été abandonnée car la plaignante n'avait pas répondu aux convocations des enquêteurs. Reste maintenant les procédures aux Prud'hommes et une autre au pénal pour travail dissimulé. Interrogé par le JIR, Lino se dit serein sur la suite de ce feuilleton judiciaire.



Jugé depuis jeudi à la cour d'assises de Lyon pour l'assassinat d'Ingrid Gonfo, Ludovic Mithra a été condamné hier à 20 ans de réclusion criminelle. Le Réunionnais avait porté 139 coups de couteau à sa compagne, dont 60 à la tête. Il lui reprochait notamment de l'avoir incité à venir s'installer en métropole. Sa peine de 20 ans de prison est assortie d'un suivi socio-judiciaire de 7 ans avec injonction de soins.



C'est une information du Journal de l'île. Hier en début d'après-midi, des bonbonnes d'oxygène et d'acétylène laissées à l'abandon dans la zone artisanale de Bras-Panon ont explosé, projetant certains d'entre elles à une centaine de mètres et a proximité d'habitation. En plus des forces de l'ordre, une dizaine de pompiers ont été mobilisés pour établir le périmètre de sécurité. Après contrôle par un pompier du SDIS, les bouteilles ont été entièrement vidées et entreposées, "dans l'attente de leur ramassage par leur fabricant" écrit le JIR. Une enquête a été ouverte.

POLITIQUE



Insaisissable Nadia Ramassamy. La députée LR de la 6e circonscription a cosigné avec quatre autres parlementaires de droite dans le journal Le Monde une tribune favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) . "Nous avons la responsabilité de penser une vision de société adaptée aux enjeux du 21e siècle et conforme à l'esprit républicain auquel nous sommes attachés", peut-on notamment lire dans dans cette tribune. Une action à contre-courant de celle de sa famille politique, qui reste opposé à cette ouverture.





