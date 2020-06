Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 30 juin

"En marche vers les Régionales", titre ce mardi le Quotidien ; "Double noyade inexpliquée", affiche de son côté le Journal de l'Ile. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 06:59 | Lu 771 fois

Faits-divers

Deux jeunes Saint-Paulois de 17 et 20 ans, Noémie Tibère et Méderrick Ricquebourg ont été retrouvés sans vie au fond de la darse du Port ce lundi. Leurs corps étaient coincés dans la voiture du jeune homme, plongée sous l'eau. L'autopsie et l'expertise du véhicule prévues ce lundi devraient permettre d'éclaircir les circonstances du drame. Pour rappel, en janvier dernier, trois corps avaient été retrouvés dans cette même darse.



Politique

Les élections municipales ont ouvert un nouveau cycle politique avec une bataille qui s'annonce "plus ouverte pour le prochain scrutin régional", note le JIR. "La victoire de la gauche, grâce à des listes d'union, cache pourtant de vieilles fractures qu'il va falloir réduire, avant de se lancer dans la bataille des municipales", commente le Quotidien.



"Battue à Saint-Denis mais renforcée à Sainte-Marie, la droite peut espérer mettre la main sur la Cinor", indique le JIR. Pour le TCO, c'est "un boulevard pour Bello", indique le Quotidien, qui souligne que "le rapport de forces est très favorable à Saint-Paul, qui préfère discuter que s'imposer".



"Qui veut devenir député", interroge encore le Quotidien alors qu'Huguette Bello devrait bientôt démissionner de son mandat de députée, et que son suppléant ne souhaite par reprendre le rôle. Une élection législative partielle devrait être organisée.



Société

"L'aéroport se déconfine", titre le Quotidien, alors que la plateforme accueille désormais 20 vols par semaine et que les commerces y rouvrent leurs portes. Un nombre qui passera à 25 la semaine prochaine.



"Le CHU sud encore une fois dépouillé", lit-on dans le JIR alors que David Lorion a tenu une conférence de presse, hier, aux côtés de soignants, du président de la CFTC et des représentants des usagers, pour dénoncer la décision de la direction qui souhaite transformer le service de néphrologie en une unité de médecine polyvalente.