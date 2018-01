Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 30 janvier 2017

À la une du Journal de l’île ce mardi, les impressions de Dimitri Payet à quelques mois du prochain mondial qui se déroulera en Russie. Le maître à jouer de l’OM dit y penser "chaque jour" en faisant notamment "une deuxième grosse partie de saison" avec le club phocéen.



De son côté, Le Quotidien revient sur la « drôle de rentrée » des lycéens de Cilaos. Ces derniers ont dû emprunter le radier provisoire mis en place par les équipes de la DRR pour se rendre dans leurs établissements respectifs. "Et leur trajet sur la RN5 n’a pas été de tout repos" explique le média.

FAITS-DIVERS



Il s’en est fallu de peu. Un détenu, connu pour des troubles mentaux et emprisonné au centre pénitentiaire de Domenjod, a été sauvé in-extremis des flammes par des surveillants dans la nuit de dimanche à lundi nous apprend le Journal de l’île. Âgé d’une quarantaine d’années, l’homme avait mis le feu à sa cellule aux alentours de minuit à l’aide d’un briquet. Transporté dans un état grave au CHU de Bellepierre, il serait selon le média "tiré d’affaire" et aurait réintégré une autre cellule de la prison dionysienne.



"Ils lynchent un homme au Carré Cathédrale" (Le Quotidien) ; "Agression au carré Ktdral : prison ferme pour quatre jeunes" : Six hommes étaient hier amenés à s’expliquer au tribunal correctionnel de St-Denis pour avoir roué de coups trois hommes dans la nuit du 24 au 25 janvier au Carré Cathédrale. Selon les informations de la presse écrite locale, ils auraient agi de la sorte car un des membres du trio "parlait trop fort". Lors de l’audience, seuls trois prévenus sur les six dans le box des accusés ont reconnu ces faits de violence. Lors du verdict, seul un membre du groupe a été relaxé. Deux prévenus ont écopé de six mois de prison ferme, deux autres de quatre mois avec sursis et le dernier prévenu de quatre mois de prison sans mandat de dépôt.

ÉCONOMIE



L'information nous est rapportée par Le Quotidien. En 2017, la Française des Jeux a enregistré dans l'île une année record, avec un chiffre d'affaires en hausse de 5,5%. Plus de 181 millions d'euros ont été empochés par la FDJ, qui a notamment cartonné avec ses jeux de grattage (+8%) et les paris sportifs, en augmentation de 7%. Du côté du PMU, les chiffres sont en baisse : -1% en 2017 (soit 156 millions d'euros de chiffre d'affaires).





