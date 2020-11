Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 3 novembre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 3 Novembre 2020 à 06:19 | Lu 530 fois

À la une du Journal de l'île ce lundi, retour sur l'élection américaine qui se tient ce mardi et le combat acharné entre le président sortant Donald Trump et son challenger Joe Biden. Installés aux Etats-Unis, des Réunionnais ont livré au média leur ressenti sur la mandature du président sortant "et plus particulièrement durant cette campagne". "Il en ressort une extrême tension à la veille du scrutin" rapporte le JIR.





De son côté, Le Quotidien consacre sa une du jour à l'hommage national rendu à Samuel Paty dans les établissements scolaires du pays. Au collège des Deux-Canons à Saint-Denis, une enseignante a pris la parole pour s'adresser directement aux élèves "et éclipser le temps d'une célébration, le texte de Jean Jaurès, moins parlant et peut-être trop daté pour la nouvelle génération", relate le média.



FAITS-DIVERS



Trois individus étaient jugés ce lundi pour une série de cambriolages



Un homme âgé d'une vingtaine d'années a été interpellé ce week-end après des échanges à caractère pornographique avec une collégienne relate ce mardi le JIR dans ses colonnes. Il avait donné rendez-vous à l'adolescente en fin de semaine dernière au Stade de l'Est. Il tombera non pas sur elle mais sur des gendarmes qui l'ont placé en garde à vue à la Caserne Vérines. Il répondra prochainement des faits de proposition sexuelle à mineur de quinze ans ou se présentant comme tel mais également corruption de mineur, ajoute le média.

Trois individus étaient jugés ce lundi pour une série de cambriolages dans plusieurs cabinets vétérinaires de l'île . Le visionnage des caméras de surveillance sur les derniers faits a permis de cibler un véhicule Peugeot 308 blanc dérobé à St Gilles. Placé sous surveillance par les enquêteurs de la Brigades de Recherches de Saint-Benoit appuyés par les gendarmes du GIGN, le véhicule sera repéré sur une tentative de cambriolage sur un cabinet de La Possession. La 308 est finalement intercepté sur Saint-Denis et les trois auteurs sont interpellés avant leur comparution devant le parquet. Plus d'informations dans le courant de la journée.Un homme âgé d'une vingtaine d'années a été interpellé ce week-end après des échanges à caractère pornographique avec une collégienne relate ce mardi le JIR dans ses colonnes. Il avait donné rendez-vous à l'adolescente en fin de semaine dernière au Stade de l'Est. Il tombera non pas sur elle mais sur des gendarmes qui l'ont placé en garde à vue à la Caserne Vérines. Il répondra prochainement des faits de proposition sexuelle à mineur de quinze ans ou se présentant comme tel mais également corruption de mineur, ajoute le média.

SOCIÉTÉ



Les parents d’élèves de l’école Jean Albany à Terre Sainte



La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 239 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 enregistrés à La Réunion du 31 octobre au 2 novembre 2020 à 15h00 (soit une moyenne journalière de 79 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 5898 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Sur les nouveaux cas annoncés : 204 cas sont investigués, 187 cas sont classés autochtones, 17 cas sont classés importés et 35 cas sont en cours d'investigation ou font l'objet d'analyses complémentaires.



"Les grandes surfaces pourront toujours vendre des produits non-essentiels à La Réunion": Contrairement à la métropole où les grandes surfaces ne pourront vendre que des produits essentiels durant le confinement, les hypermarchés de l’île pourront garder tous leurs rayons ouverts. La préfecture de La Réunion a confirmé que le département n’était pas concerné par ces fermetures, étant donné que l’île n’est pas confinée. Il est d’ailleurs toujours possible d’aller se fournir ces produits dans les commerces de proximité qui ne baisseront pas leurs rideaux également. Les parents d’élèves de l’école Jean Albany à Terre Sainte manifestaient ce lundi matin après l'agression vendredi dernier de deux personnels de l'établissement, un enseignant ainsi que le directeur de l'école. "Ce n’est pas le premier incident. Nous remontons régulièrement nos doléances à la mairie. Ce n’est pas normal que nous soyons obligés de manifester pour se faire entendre", déplore Maëva Derfla parent d’élève soutenue par l’APEEJA. Un élu de la ville est venu à leur rencontre. "On attend les résultats", espèrent les parents d’élèves.La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 239 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 enregistrés à La Réunion du 31 octobre au 2 novembre 2020 à 15h00 (soit une moyenne journalière de 79 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 5898 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Sur les nouveaux cas annoncés : 204 cas sont investigués, 187 cas sont classés autochtones, 17 cas sont classés importés et 35 cas sont en cours d'investigation ou font l'objet d'analyses complémentaires."Les grandes surfaces pourront toujours vendre des produits non-essentiels à La Réunion": Contrairement à la métropole où les grandes surfaces ne pourront vendre que des produits essentiels durant le confinement, les hypermarchés de l’île pourront garder tous leurs rayons ouverts. La préfecture de La Réunion a confirmé que le département n’était pas concerné par ces fermetures, étant donné que l’île n’est pas confinée. Il est d’ailleurs toujours possible d’aller se fournir ces produits dans les commerces de proximité qui ne baisseront pas leurs rideaux également.





Publicité Publicité