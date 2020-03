Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 3 mars L’inquiétude provoquée par le coronavirus est à la une de vos deux journaux ce mardi, alors qu’aucun cas n’a encore été enregistré sur notre île. "La Réunion retient son souffle", titre le Quotidien pendant que le JIR pose la question: "Croisières, stop ou encore ?" .



Les émeutiers qui ont empêché les passagers du Sun Princess de débarquer à La Réunion dimanche, voient leur garde à vue prolongée. 3 d’entre eux avaient été interpellés par les forces de l’ordre après de violents affrontements, et devraient être présentés aujourd’hui au tribunal de Champ Fleuri comme l’indique la presse écrite. L’un d’eux s’était déjà fait connaitre de la justice pour des faits similaires pendants les Gilets Jaunes selon le Journal de l’Île.



Une dizaine de pieds de zamal, de plus de deux mètres de haut, ont été saisis par les forces de police hier au Brûlé, dans les hauts de Saint-Denis. Une véritable plantation qui dépassait sans discrétion de la palissade de la maison. L’habitation a été perquisitionnée en l’absence de ses habitants: un couple que les enquêteurs tentent désormais de retrouver, comme l’indique la presse écrite.

Une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites se dessine pour le jeudi 5 mars à La Réunion. À l’annonce de l’utilisation du 49.3 par le gouvernement, l’intersyndicale s’est réunie ce lundi pour organiser le rassemblement à Saint-Denis et à Saint-Pierre. CGTR, FO, FSU, Saiper, Solidaires et Unef appellent également à une autre grande journée de grève et de manifestation le 31 mars.



La campagne des élections municipales est officiellement lancée depuis ce lundi: les affichages sur les panneaux dédiés peuvent débuter, et les voitures sono se font déjà entendre. Cette campagne va surtout se dérouler sur fond de coronavirus et sa propagation en métropole, mais le report des élections n’est pas envisagé pour l’instant.

