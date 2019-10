Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 29 octobre

Soan fait la Une des deux journaux de presse écrite ce mardi. "Le retour de l'enfant prodige", titre le Quotidien ; "La nouvelle vie de Soan", affiche le JIR.



C'est accueilli par une foule d'admirateurs que le marmaille de 12 ans, vainqueur de The Voice Kids, est rentré hier à La Réunion.

Faits-divers

Jeudi dernier, la concession Peugeot de la Rivière-des-Galets a été incendiée et caillassée. Le directeur a déposé plainte. Avec une cinquantaine de véhicules touchés, il estime le préjudice à 500.000 euros.



Trois marmailles ont été blessés lorsqu'un bus a été caillassé au Moufia. Touché en pleine tête, un enfant de 10 ans a dû être conduit de CHU. Deux autres enfants ont été blessés par des éclats de verre.

Société

Après avoir consulté ses administrés, la Cinor a indiqué qu'elle prévoyait de livrer son tramway (le "TAO') en 2023. Un moyen de transport censé désengorger le territoire Nord.

"Le Grand Port "oublie" l'environnement de son plan de développement", titre le JIR. "L'Autorité environnementale a pointé de très nombreux oublis liés à la prise en compte de l'environnement dans le plan stratégique du Grand Port maritime."



"Le gendarme financier recommande une baisse de l'aide au voyage", lit-on dans le Quotidien. Le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le dispositif de continuité territoriale recommande en effet une diminution des aides.

Santé

C'est la journée mondiale de l'AVC. En 2018, 2 067 patients réunionnais ont été victimes d'un AVC. Notre île est la deuxième région française dans le classement des taux d'hospitalisation pour accident vasculaire cérébral, et le nombre va en grandissant. Symptômes, réaction à avoir..., les deux journaux font le point sur le sujet. N.P Lu 393 fois







