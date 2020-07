[REVUE DE PRESSE] Mardi 28 juillet 2020

Après les dires du Groupement Colas / Vinci Construction sur l'arrêt du chantier de la NRL, au tour de la Région de contre-attaquer . Pour la collectivité régionale, la situation ne correspond pas à la réalité et tient à apporter des précisions et corriger plusieurs faits qui s'apparentent à des contre vérités et à des mensonges. Elle considère que l'arrêt du chantier est de l'entière responsabilité du Groupement Colas et Vinci Construction.NRL toujours, cette fois ci du côté des transporteurs. Ces derniers sont depuis mardi dernier en place devant l'hôtel de Région pour manifester leur mécontentement face à l'arrêt du chantier de la NRL. Le mouvement s'est durci mercredi dernier avec le blocage total de l'entrée de la collectivité régionale dont les services sont à l'arrêt depuis pratiquement une semaine. Ils sont assignés ce mardi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin que l'accès à la collectivité soit de nouveau possible . "Pour nous l'assignation ne change rien, nous restons déterminés. Nous estimons que notre combat est légitime et juste. S'ils nous y obligent, nous n'aurons pas le choix de partir mais nous ne retournerons pas chez nous", indique Jean-Gaël Rivière, président du syndicat FNTR.