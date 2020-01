Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 28 janvier

"Stupeur et tremblements", titre le Quotidien ce mardi, alors qu'un un éboulement est survenu le jour même de la reprise du chantier de la Nouvelle Route du Littoral, faisant deux blessés. "Après l'arrêt du chantier et le licenciement de plus de 200 salariés depuis un an par le Groupement, le dernier tronçon de la digue mettra sans doute un peu plus de temps à émerger", indique le journal, qui parle d'un chantier "en trompe l'œil".



"La Réunion prête à faire face ?", questionne le JIR à propos du Coronavirus. "Aucun cas du coronavirus 2019-nCov sur l'île pour l'instant. A l'aéroport, les passagers venus de Chine sont surveillés. Le CHU Nord est opérationnel."

Faits-divers

Alors que Jean-Claude Mander et Marylène Beurard étaient portés disparus depuis mercredi dernier, deux corps ont été repêchés hier dans la darse du Port. Vendredi dernier, le corps du compagnon de cette dernière avait été découvert. Les enquêteurs doivent désormais éclaircir les circonstances du drame.



Un chauffeur de bus scolaire a été contrôlé positif au stupéfiants, rapporte le Quotidien. Il avait consommé du cannabis et de l'amphétamine. Il devra répondre de ses actes devant la justice. Un autre chauffeur a été appelé pour prendre en charge les enfants.

Economie

Le nombre de demandeurs d'emplois est en fort recul (-3,8% en 2019). "Est-ce que la politique du gouvernement commencent à porter leurs fruits ou s'agit-il toujours d'une conséquence du durcissement des contrôles réalisés par Pôle emploi ?", questionne le JIR. "Cette embellie ne profite ni aux chômeurs, ni aux demandeurs d'emploi", note le Quotidien.

Société

"Les urgences sont sous-dimensionnées", titre le JIR, relayant les propos de Lionel Calenge, directeur général du CHU. "Un patient qui se suicide, un autre qui détruit une partie des urgences, deux agressions sexuelles entre patients du service psychiatrique en moins d'un mois... Le Centre Hospitalier Universitaire du sud a été le théâtre de violences liées à des patients 'fragiles et vulnérables'", rappelle le journal.



À l'occasion d'une rentrée scolaire placée sous le signe du nouveau bac, le recteur s'est rendu dans un lycée sainte-marien. Mais a peiné à calmer les inquiétudes des élèves et enseignants.

Politique

Une très proche de Thierry Robert conduira une liste d'union à Saint-Leu. Sylvie Comorassamy fait équipe pour ces municipales avec Herbert Vergoz, Alain Lucas, lesquels se disent révoltés par le revirement de Bruno Domen face à la Région.







