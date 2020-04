Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 28 avril 2020

À la une du Journal de l'île ce mardi, retour sur le déconfinement à venir le 11 mai prochain. Le Premier ministre Edouard Philippe doit annoncer ce mardi les contours de ce déconfinement. À La Réunion, même si le covid-19 "circule peu", "difficile d'imaginer des adaptations locales" écrit le JIR ("Comment déconfiner La Réunion ?").



De son côté, Le Quotidien titre sur la problématique de la garde alternée durant le confinement qui peut être "mission impossible". Le média a recueilli les témoignages de parents confrontés à cette situation ("La double peine").

ÉCONOMIE



À deux semaines de la fin du confinement, Ibrahim Patel tire la sonnette d’alarme, alors que plus de 20.000 entreprises réunionnaises ne peuvent bénéficier du fonds de solidarité mis en place par le gouvernement.



La préfecture publie ce lundi son bilan de suivi des prix à La Réunion au 23 avril. Des prix qui "restent globalement maîtrisés" indique la préfecture. Concernant le BQP, dont le prix maximum a été fixé en 2019 par la Préfecture à 253 euros pour une liste de 109 produits, le prix moyen effectivement constaté dans les 55 grandes surfaces par les services de l'Etat est demeuré stable. Il est en effet passé de 245,24 euros en 2019 à 244,25 euros en 2020. Concernant le panier complémentaire de 52 produits de première nécessité, une légère baisse des prix (-3,5%) a pu être constatée depuis fin février 2020 à La Réunion.



FAITS-DIVERS



Pour avoir craché sur des gendarmes samedi dans le quartier de La Chatoire au Tampon, un homme a été condamné hier par le tribunal de Saint-Pierre à une peine de 6 mois de prison ferme. Alors qu'il était avec quelques personnes dans un rassemblement samedi l'homme n'avait pas du tout apprécié d'être interpellé par les gendarmes. Déjà connu des de la justice et ayant déjà une peine à purger, l'homme n'a pas hésité à cracher sur les militaires, les menaçant d'avoir le coronavirus. En plus de sa condamnation, il devra indemniser les gendarmes à hauteur de 1 000 euros



SOCIÉTÉ



Les demandes de distribution hebdomadaire de colis alimentaires ont été multipliées par trois durant le confinement. De 625 colis distribués par semaine en moyenne, les bénévoles de la Banque Alimentaire sont passés à la préparation de " 769 colis, la deuxième semaine et 1800 colis la troisième semaine", explique Bruno Prochasson, secrétaire général de l’association. L’association soutenue par le Fonds européen d’aide aux plus démunis a donc lancé un appel aux dons. 15 tonnes de lait, 5 tonnes de sucre, 2,8 tonnes de riz, 4 tonnes de légumes en conserve et 22 palettes de chocolats de pâques ont été collectés et vont être distribués dans les prochaines semaines.



Les magasins spécialisés dans le textile font dorénavant partie des commerces autorisés. Par un décret, la préfecture vient d'ajouter ces commerces dans la liste de ceux qui peuvent rester ouverts pendant l'état d'urgence sanitaire. Cette décision permet d'encourager les initiatives citoyennes, associatives et entrepreneuriales visant à la réalisation de masques de protection réutilisables en tissu dit grand public, au profit de la population dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.







