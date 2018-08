Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 28 août 2018

À la une du JIR ce mardi matin, "les pauvres passent à la caisse". Avec le budget annoncé pour 2019 par le gouvernement, précarité garantie pour les chômeurs, salariés, retraités, allocataires de la Réunion alors que le département est déjà classé parmi les plus pauvres de France.



À la une du Quotidien, "génération 2024 autour des valeurs de l’olympisme. La Réunion se prend aux Jeux", titre le journal.



Faits-Divers



Vendredi soir, un chauffard a fauché un deux-roues à Piton Hyacinthe. Le scootériste a été gravement blessé aux membres inférieurs avec 100 jours d'ITT temporaire. Il pourrait perdre l’usage de ses jambes. Le conducteur, lui, a été mis en examen et écroué hier.





Société



Un Réunionnais sur deux boit de l’eau de mauvaise qualité. Relayant des informations issues de l'ARS OI, l’ORS (Observatoire régional de la Santé) vient de présenter des chiffres clés sur la qualité de l'eau en 2018. Il en ressort que 46% des Réunionnais sont alimentés par des réseaux dont la sécurité sanitaire est insuffisante et pour 5% des abonnés, il y a des parasites dans l'eau.





Sanctions alourdies contre le travail au noir, notamment dans le secteur du BTP. Syndicats salariés et patronaux, Etat et justice ont signé une nouvelle convention pour lutter contre le travail au noir dans ce secteur.



La Réunion pense déjà aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et 17 écoles, collèges et lycées de l'académie sont labellisés "Génération 2024". Les élèves du collège Michel-Debré à la Plaine-des-Cafres ont reçu, hier, la visite de quatre sportifs ayant participé à des JO, dont trois Réunionnais. Parmi eux, Daniel Narcisse double médaillé d'or. L.Gi Lu 383 fois





