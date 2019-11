Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 26 novembre

"Passages aux actes", titre le Quotidien qui consacre sa Une aux violences faites aux femmes. "À La Réunion, 1 femme sur 3 tombée sous les coups de son conjoint ou ex, au cours des dernières années, avait effectué un signalement ou déposé plainte. D'où le plan à forte tonalité juridique présenté hier en clôture du "Grenelle contre les violences conjugales" par le gouvernement, destiné provoquer un "électrochoc" pour endiguer ce fléau".



"Précarité aggravée", affiche de son côté le Journal de l'Ile à propos de la réforme de l'assurance chômage. "25 000 à 30 000 demandeurs d'emploi réunionnais seraient pénalisés depuis le 1er novembre par les nouvelles règles d'indemnisation. Les agents de Pôle Emploi alertent sur les effets dévastateurs".

Faits-divers

Joseph Moucaye, l'éleveur de cabris retrouvé mort chez lui ce dimanche, a bien été tué. L'autopsie a permis de révéler qu'il a succombé à de nombreux coups donnés au visage et sur le crâne. L'hypothèse d'un crime crapuleux se dessine mais les enquêteurs n'excluent aucune piste.



L'homme qui avait abusé de huit de ses nièces sur une période de vingt ans a été condamné ce lundi à 14 ans de réclusion criminelle.



Le Dionysien qui a eu la jambe quasiment sectionnée dans un éboulement survenu dimanche soir à bassin la Paix a dû être amputé d'un pied.

Société

"La CCIR condamnée à rénover l'Aquarium de Saint-Gilles", apprend-on dans le JIR. La direction de l'Aquarium de La Réunion a obtenu gain de cause devant le tribunal. Propriétaire des locaux, l a Chambre de commerce doit prendre à sa charge les 800.000 euros de travaux de rénovation, et a un mois pour se conformer au jugement.

Le réseau Car jaune s'est doté de 13 nouveaux cars, dont trois à étage. De quoi augmenter la capacité journalière du réseau de transport en commun régional de 1200 places.

Economie

À la chambre des métiers, "la cure d'austérité s'amplifie", lit-on dans le Quotidien. Déjà en baisse d'un million d'euros en 2019, le budget 2020 adopté hier est en recul de 1,4 million d'euros (- 6%). "La faute à la diminution des ressources de l'établissement public et à la modification du financement de l'apprentissage", note le journal.

Santé

"Mauvaise santé alimentaire dans les Dom", titre le JIR alors que d ans une étude sur la nutrition en Outre-Mer, l'IRD montre que la prévalence des facteurs de risque et des maladies chroniques est supérieure à la moyenne nationale. "Obésité, diabète, consommation d'alcool excessive... : les points noirs se cumulent".







