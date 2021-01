Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 26 janvier 2021

A partir de jeudi, un motif impérieux sera à nouveau nécessaire pour voyager entre l’Hexagone et La Réunion. Un "Nouveau coup dur" pour le tourisme à la Une du Quotidien. Après les bons chiffres des deux mois derniers, les professionnels du secteur craignent un nouvel effondrement.



Le JIR fait le point sur les situations de violence qui touchent l’île aux Parfums. Trois assassinats se sont produits en trois jours mais aussi des maisons pillées et des voitures incendiées. "Mayotte bascule dans l’ultraviolence", à la Une du journal.

Faits divers



A Saint-Denis, un boulanger de 27 ans sera bientôt jugé en comparution immédiate pour des violences. Samedi, sa compagne a demandé de l’aide en glissant un petit mot à une cliente. Avant l’arrivée de la police, il l’avait frappée avec un rouleau à pâtisserie, indique le Quotidien.



Un Saint-Leusien de 24 ans a été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis pour avoir tenté de frapper sa compagne enceinte à coup de batte de baseball. "Lors de cette énième dispute",rapporte le JIR, le couple avait échangé des insultes et des gifles.



Un Dionysien de 28 ans a été retrouvé poignardé dimanche matin au Chaudron. Des forains ont donné l’alerte. "L’homme était éviscéré et son pronostic vital était engagé ", écrit le Quotidien. Hospitalisé, l'homme n'est plus en danger. Des auditions ont eu lieu, l’enquête se poursuit.



Société



Petite île et l’Entre-Deux ont été épinglées par l’Etat pour le déficit de logements sociaux construits sur leur territoire. Les deux communes devront payer des pénalités "qui pourraient être revues à la hausse", explique le JIR.



"Les salles de réception rouvrent leurs portes", indique le Quotidien. En voyant les photos du mariage du maire de Saint-Pierre circuler sur la toile, le gérant de la salle de réception Orchidéa a appris de la préfecture que la réglementation avait finalement évolué. "Pourquoi l’ensemble de la profession n’a pas été informé ?", interroge-t-il.