Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 26 décembre 2017

À la une du Journal de l'île ce mardi, retour sur cet élan de solidarité qui a permis de sauver la petite Neyma. Le bébé vient de fêter son premier Noël après avoir été opéré du coeur en métropole écrit le média. Cette chaîne de solidarité "se remobilisera dans quelques mois pour une nouvelle opération" ajoute le JIR.



De son côté, Le Quotidien revient sur la "fracture" entre plusieurs binômes élus au conseil départemental en 2015. Le journal nous apprend que près d'un tiers de ces binômes "se sont séparés". Pire, certains de ces couples "ont choisi des camps politiques différents depuis la bataille fratricide à droite".

FAITS-DIVERS



On est toujours sans nouvelles de Tony, cet apnéiste de 41 ans porté disparu depuis vendredi au large du port de Saint-Gilles. Plongeurs et gendarmes ont recherché le corps du disparu tout au long du weekend, mais sont rentrés bredouille. "Il n'y a malheureusement plus aucun espoir de retrouver vivant le chasseur sous-marin saint-gillois", écrit Le Quotidien. Les recherches reprendront normalement ce lundi.



Situation cocasse pour les pompiers de Saint-André samedi soir…Comme rapporté par le Journal de l'île, les soldats du feu de la commune de l'Est, appelés sur un impressionnant incendie à proximité du collège Mille-Roches, ont dû attendre de très longues minutes avant de pouvoir intervenir. La raison ? Une coupure d'eau générale provoqué par la CISE entre 20 heures et 6 heure, afin de reconstituer les réservoirs d'eau pour faire face à la forte consommation d'eau de ces derniers jours. Les pompiers ont dû faire appel à deux citernes avant d'opérer sur le sinistre, qui sera circonscrit 3 heures après leur arrivée. La maison, en bois sous tôle, a été complètement détruite dans cet incendie, tout comme une voiture poursuit le JIR. Une enquête a été ouverte.

ÉCONOMIE



"Le groupe n'est pas à vendre", assure au Quotidien Franck Fras, le nouveau PDG du groupe Vindémia. Dans un long entretien accordé au média, le dirigeant indique même que le groupe compte renforcer ses acquis dans l'île afin de développer son chiffre d'affaires. Plusieurs Score sont ainsi prévus entre 2019 et 2022. "Quant aux magasins Fnac, nous étudions de futurs emplacements", explique-t-il au Quotidien. NP Lu 604 fois





Dans la même rubrique : < > Dimanche 24 décembre [REVUE DE PRESSE] Samedi 23 décembre