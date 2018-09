Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 25 septembre 2018

À la une du Journal de l'île ce mardi, retour sur la suppression de l'abattement DOM de 30%. "Selon le projet de loi de finances 2019, seuls 4% des contribuables domiens perdraient l'avantage des 30%", écrit le média. Une suppression qui s'ajoute à la fin de la TVA NPR et du CICE, qui dégagera 460 millions d'euros de marge de manoeuvre au ministère de l'Intérieur.



De son côté, Le Quotidien revient sur les cas d'allergies, qui "explosent" dans l'île. Des allergies qui provoquent le placement chaque année de 3000 Réunionnais aux urgences pour 40 décès recensés. Comme rapporté par le média, c'est le mode de vie moderne "qui aurait déréglé et affaibli notre système immunitaire".

FAITS-DIVERS



C'est une information de nos confrères du Journal de l'île. Quatre personnes, soupçonnées d'avoir perpétré une série de cambriolages "parfois violents" dans l'ouest de l'île, ont été placées en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche. Les malfrats, trois adultes et un mineur, auraient commis selon les gendarmes interrogés par le média pas moins d'une demi-douzaine de cambriolages.



Dans une lettre ouverte publiée sur la page Facebook "Retrouvons Mat", Delphine Caizergues, la mère du gendarme disparu Mathieu Caizergues, a interpellé le directeur général de la gendarmerie Richard Lizurey pour lui demander des clarifications. Selon elle, "la déclaration de décès de Mathieu est établie sur des suppositions et des mensonges". Delphine Caizergues relève plusieurs choix incohérents faits par la gendarmerie dans le cadre de ces recherches et ajoute que l'IGGN "n'a pas répondu" à toutes les questions posées par la famille.

ÉCONOMIE



À la demande des avocats du TCO, l'audience en appel du conflit qui oppose le TCO à Patrick Chabrier pour l'affaire des terrains de ce dernier situés sur la future Ecocité, a été reportée à fin octobre. Les conseils de la communauté d'agglomération de l'ouest espèrent que les magistrats revoient le prix du terrain, de 50€/m2, à la baisse. À ce prix et possédant pas moins de 89 hectares, Patrick Chabrier pourrait empocher pas moins de 23 millions d'euros.



ÉDUCATION



Trois cas de gale ont été détectés chez trois élèves du lycée Levavasseur à Saint-Denis. Dans un courrier adressé aux parents, la direction de l'établissement privé rappelle que la gale est une "maladie de peau bénigne particulièrement gênante du fait des irritations qu'elle provoque et de sa grande contagiosité". Les mesures classiques de précaution et d'information ont été prises et les lycéens sont invités à consulter un médecin.





