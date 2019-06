Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 25 juin 2019

L’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) lance demain son plan de nouveaux produits médicinaux à base de cannabis. La Réunion pourrait y participer. "Tous les voyants sont au vert", pour une production de cannabis thératheuthique dans notre ile, note le Quotidien.



Le sujet fait également la Une du JIR, "Zamal, le nouvel or vert". Remplacera-t-il "nos bons vieux champs de canne", interroge le journal qui met aussi en lumière le succès des 79 petits Réunionnais de l’orchestre de Démos samedi dernier à la Philharmonie de Paris.

Faits-divers



Les trois jeunes femmes interpellées dimanche avec 30kg de cannabis et 2676 cachets d’ecstasy vont être déférées ce mardi devant la justice. 5 500 cachets de plus ont été découverts par les policiers dans une trousse de toilette, indique le Quotidien.



Trois hommes suspectés d’avoir cambriolé le Score de St-Benoit durant la crise des Gilets jaunes ont, hier, été placés en garde à vue.



Un jeune Palmiplainois a, hier, été condamné à 6 mois de prison avec sursis. En mai dernier, il s’était introduit dans une maison pour prendre "l’apéro chez les voisins absents", écrit le JIR. Le jeune homme a perdu pied depuis la mort de sa mère.

Politique

Le maire de St-Benoit répond au rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune. Jean-Claude Fruteau "assume" dans les colonnes du JIR.



Le député Nathalie Bassire a déposé un amendement pour interdire l'incinération des déchets. "Dans la bataille des déchets, les lieutenants portent le fer pour les généraux", écrit le Quotidien.





